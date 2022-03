Trzej mężczyźni z Lędzin zatrzymani przez bieruńską policję za kradzież wartą łącznie 12,6 tysięcy złotych. Grozi im do 5 lat więzienia

Policja z Bierunia zatrzymała trzech mieszkańców Lędzin, którym postawiono już zarzuty kradzieży mienia. Mężczyźni na początku marca kilka razy ukradli elementy studzienek kanalizacyjnych na terenie swojego miasta. O losie każdego z podejrzanych zadecyduje teraz sąd.

Jak informuje policja, do kradzieży pokryw studzienek kanalizacyjnych o łącznej wartości 12,6 tysięcy złotych doszło na terenie Lędzin w okresie od 2 do 4 marca bieżącego roku. Głównym podejrzanym okazał się 42-letni mieszkaniec Lędzin, który współpracował w porozumieniu z dwoma innymi mężczyznami.

Pierwszego z nich funkcjonariusze zatrzymali w dniu 4 marca i zgodnie z ustaleniami śledczych, kradzieży dopuścił się on trzykrotnie, zabierając z miejsca zdarzenia dokładnie osiem pokryw, w warunkach powrotu do przestępstwa. Pozostali dwaj mężczyźni, którym postawiono zarzuty za współudział w dokonanych kradzieżach to 63-latek, zatrzymany przez policję w dniu 7 marca oraz 45-latek aresztowany dzień później, 8 marca bieżącego roku.