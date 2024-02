Adient - Akcja Rekrutacja - poznaj nas bliżej

Lider światowego rynku

Globalnie jesteśmy największym dostawcą foteli samochodowych na świecie i współpracujemy z największymi producentami samochodów w Europie, Ameryce Północnej i Chinach. Już od 2003 roku, kiedy powstał pierwszy zakład produkcyjny w Polsce (do 2016 roku działający pod nazwą Johnson Controls International), aż do teraz, nasza firma nieustannie się rozwija. Obecnie posiadamy 5 nowoczesnych fabryk, a nasze produkty znajdują się w samochodach wielu renomowanych marek, takich jak Opel, Fiat, Citroen, Lancia czy Alfa Romeo.

Dobre warunki pracy i liczne korzyści dla pracowników

W Adient Seating Poland dbamy o naszych pracowników, dlatego oferujemy atrakcyjne korzyści, w tym ubezpieczenia na życie i NNW oraz karty sportowe. Zapewniamy również możliwość darmowej nauki języków obcych, w tym polskiego dla pracowników zagranicznych. Nasza stołówka pracownicza serwuje zdrowe posiłki, a każdego środy dostarczamy świeże owoce dla wszystkich pracowników. W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapewniamy dodatkowe wsparcie finansowe, takie jak karty przedpłacone oraz dofinansowanie do wypoczynku urlopowego dla Ciebie i Twoich dzieci.

Otwartość na współpracę i rozwój zawodowy

Jesteśmy zakładem montażowym, gdzie praca odbywa się przy zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Nasze stanowiska pracy są różnorodne, a pracownicy wykonują swoje obowiązki rotacyjnie, aby zapobiec monotonii i nadmiernemu zmęczeniu. W Adient Seating Poland cenimy skuteczną i długofalową współpracę, dlatego rekrutacja na stanowiska produkcyjne odbywa się w naszym zakładzie. Zapewniamy także wsparcie i szkolenia dla nowych pracowników, aby mogli szybko odnaleźć się w nowej roli. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy proces rekrutacyjny do aktualnej sytuacji, dbając o to, aby każdy kandydat miał szansę poznać naszą firmę i swoje przyszłe miejsce pracy.

Dołącz do naszego zespołu!

Do współpracy zapraszamy przede wszystkim pracowników bezpośredniej produkcji, logistyki oraz utrzymania ruchu, ale zdarzają się również projekty rekrutacyjne na inne stanowiska. Jesteśmy również otwarci na współpracę w ramach praktyk dla uczniów oraz studentów kształcących się w pokrewnych nam kierunkach. Dołącz do naszego zgrania i doświadczonego zespołu, który zawsze służy pomocą i wsparciem! Aby aplikować, wyślij swoje CV na adres mailowy: [email protected] lub sprawdź aktualne ogłoszenia na naszej stronie internetowej oraz na stronie pracuj.pl. Do zobaczenia w naszym zespole!