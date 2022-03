Od kilkunastu lat znęcał się nad swoją żoną i teraz odpowie za to przed sądem. Za popełnione przestępstwo grozi mu pięć lat więzienia

Policja z Bierunia zatrzymała 78-letniego mężczyznę z Chełmu Śląskiego za psychiczne znęcanie się nad swoją żoną. Na wniosek funkcjonariuszy, prokurator wydał decyzję o objęciu podejrzanego policyjnym dozorem. Mężczyzna usłyszał zarzuty za popełnione przestępstwo i za znęcanie się grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Zgłoszenia w sprawie agresywnego zachowania męża dokonała poszkodowana kobieta, która po kolejnej awanturze, wszczętej przez nietrzeźwego mężczyznę, zawiadomiła policję. Zgodnie z tym, co przekazała funkcjonariuszom, 78-latek groził jej pozbawieniem życia. W ramach interwencji, do której policjanci przystąpili w dniu 16 marca, doszło do zatrzymania mieszkańca Chełmu Śląskiego. Policja w Bierunie zebrała materiał dowodowy, na podstawie którego uznano, że problem znęcania się nad kobietą trwał już od kilkunastu lat.

W wyniku postepowania, mężczyzna został doprowadzony do prokuratora, który na wniosek policjantów wydał decyzję o objęciu 78-latka policyjnym dozorem. Mieszkaniec Chełmu Śląskiego usłyszał już zarzuty za popełnione przestępstwo, a o dalszym jego losie zdecyduje teraz sąd. Podejrzanemu grozi kara nawet pięciu lat więzienia.

Oprac. Monika Jaracz / Policja Śląska