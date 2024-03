Prasówka tygodniowa z 10.03.2024 w Bieruniu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Najśmieszniejsze MEMY o kobietach. Za nami Dzień Kobiet. To doskonała okazja by docenić najważniejsze dla nas osoby. Nie tylko mężczyźni obdarowują swoje żony, matki i córki. Również kobiety w tym dniu kupują kwiaty i drobne prezenty dla innych kobiet. Z okazji tego święta wszystkim Panią życzymy Wszystkiego Najlepszego i zapraszamy na najlepsze memy o kobietach. Bierzcie je z przymrużeniem oka.

Tygodniowa prasówka 10.03.2024: 3.03-9.03.2024 Bieruń: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bieruniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

NIERUCHOMOŚCI. Oto najdroższe domy do kupienia w woj. śląskim - oferty z marca 2024. Część z nich jest zlokalizowana w Beskidach, inne na Śląsku czy w Zagłębiu. Piękne rezydencje, sale kinowe, wykwintny styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii! Każda z prezentowanych rezydencji warta jest minimum ok. 5 mln złotych... a najdroższa blisko 20!