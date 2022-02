Bieruń: policja zatrzymała dilera narkotyków. Miał mnóstwo marihuany i amfetaminy

Zatrzymanie dilera to efekt pracy operacyjnej bieruńskich policjantów, zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. W miejscu zamieszkania 26-latka kryminalni znaleźli blisko dwa kilogramy marihuany i amfetaminę, z której można było przygotować prawie 1,5 tysiąca działek dilerskich.

Przy przeszukaniu domu mundurowych wspomagał policyjny pies z katowickiej komendy, specjalnie przeszkolony do wyszukiwania narkotyków. Nielegalne substancje, które przechwycili stróże prawa, będą przekazane do dalszych badań.

26-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty udzielania i posiadania znacznych ilości substancji odurzających. Prokurator wystąpił też do sądu o tymczasowe aresztowanie dilera. Tyski sąd przychylił się do wniosku i zadecydował dziś, że najbliższe dni bierunianin spędzi w areszcie.