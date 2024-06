Prasówka tygodniowa z 23.06.2024 w Bieruniu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierunia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.06 a 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uśmiech Dziecka - zobacz galerie zdjęć dzieci z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, zgłoszonych do naszej akcji!”?

Przegląd tygodnia: Bieruń, 23.06.2024. 16.06 - 22.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Uśmiech Dziecka - zobacz galerie zdjęć dzieci z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, zgłoszonych do naszej akcji! Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny! 📢 Nawałnica nad woj. śląskim - ZDJĘCIA! Zerwane dachy, połamane drzewa, zniszczone samochody... - straty są olbrzymie! Olbrzymia nawałnica nad woj. śląskim! To była bardzo ciężka noc dla setek strażaków w woj. śląskim! Sprawdziły się prognozy IMGW - nad naszym regionem przeszły w środę 19 czerwca, wyjątkowo ekstremalne burze. Straty są olbrzymie! Siła wiatru była ogromna - zerwane dachy, tysiące połamanych drzew, ucierpiał hipermarket, kościół, szkoła...

📢 Marzysz o domu na wsi w Śląskiem? Obok las, pola... Zobacz 10 najtańszych domów do kupienia! Blisko las, pola... Ceny już od 49 tys. zł Śnisz o przeprowadzce na wieś w woj. śląskim? W pięknym otoczeniu przyrody? Za oknem rzeka, las, łąki, a może góry... ? W galerii publikujemy zestawienie 10 jednych z NAJTAŃSZYCH ofert takich nieruchomości z terenu woj. śląskiego. Jak się okazuje, najtańsze domy z działką są już za ok. 49 tys. złotych, z czego najdroższy kosztuje... 150 tys. złotych! Sprawdź te oferty.

Tygodniowa prasówka 23.06.2024: 16.06-22.06.2024 Bieruń: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bieruniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jarosław Kaczyński skończył 75 lat! Zobacz MEMY o prezesie. Czego życzą mu internauci? Sprawdź! Najlepsze MEMY. Prezes PiS, poseł Jarosław Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 w Warszawie, więc we wtorek kończył 75 lat. To szacowny wiek, w którym większość mężczyzn już od 10 lat jest na emeryturze. Jednak prezes Kaczyński na razie ani myśli oddać sterów partyjnych ani wycofać się z polityki. Jak widzi to szeroki internetowy komentariat? Zobaczcie najnowsze, ale również o te najsłynniejsze MEMY z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej!

📢 Oto kąpieliska z DOSKONAŁĄ wodą w woj. śląskim - właśnie ją przebadano! Zobacz najnowsze dane sanepidu - czerwiec 2024 SANEPID. W 2024 roku sezon na plażowanie dla niektórych zaczął się już podczas majówki, gdy temperatury przekraczały 25 stopni. Jednak oficjalne otwarcie kąpielisk wraz z dyżurującymi a nich ratownikami wodnymi najczęściej ma miejsce dopiero w czerwcu. W zbiornikach przystosowanych do kąpieli, które właśnie się otwarły na plażowiczów, zbadano jakość wody. Zobaczcie, gdzie można się już kąpać oraz które kąpielisko jest najczystsze! 📢 Koncert na 100. urodziny chóru parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim. Jubileuszowy koncert - zobacz ZDJĘCIA Chór Parafialny im. ks. Antoniego Chlondowskiego w Chełmie Śląskim obchodzi 100-lecie. Z tej okazji 16 czerwca 2024 w kościele Trójcy Przenajświętszej odbył się jubileuszowy koncert z udziałem chóru-jubilata pod dyrekcją Rafała Kozubka, Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, solistki Agnieszki Zabrzeskiej-Weber (sopran) i organisty Daniela Strządały.

📢 W tych miastach i wsiach w woj. śląskim wyłączą prąd! Przerwy wyniosą do 12 godzin. Sprawdź HARMONOGRAM KOMUNIKAT. W dniach, od 17 do 21 czerwca 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców kilkudziesięciu miejscowości czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 12 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin! 📢 Upały w woj. śląskim - ogłoszono II stopień! Temperatura wyniesie do 32 st. C - uważajcie! IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla części województwa śląskiego. W ciągu najbliższych kilku dni należy uważać na upał! Słupki w termometrach poszybują do aż 32 st. C!

📢 Szkło i ceramika w Tichauer Art Gallery. Wystawa ośmiu wspaniałych Szkło i ceramika w Tichauer Art Gallery to wystawa ośmiu artystów związanych z ASP we Wrocławiu, Nosi tytuł "Qunszt". Potrwa do 8 września 2024.

📢 Picasso w Tychach. Wystawa z kącikiem tylko dla dorosłych. Zobaczcie zdjęcia "Picasso. Zarys emocji" to najnowsza wystawa w Tichauer Art Gallery w Tychach, która potrwa do 6 października 2024 r. Złożona jest ze 116 prac, z których aż 70 proc. nigdy w Polsce nie było eksponowanych. Powstawały w okresie od lat 40. do końca życia artysty. Poruszają różną tematykę, także erotyczną. Bardzo odważne szkice przedstawiające relacje damsko-męskie znajdują się w specjalnym kąciku zarezerwowanym dla widzów dorosłych. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 16.06.2024: Bieruń, 9.06-15.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Bierunia Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierunia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.06 a 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY po wyborach. Braun, Wąsik, Kamiński, Obajtek, Kempa, Kurski... - tak internauci komentują wyniki! Mają używanie!”?

