Wycieczki rowerowe do 11 km od Lędzin. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Rozważasz wyprawę rowerową w okolicy Lędzin? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 29 - 30 stycznia przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 11 km od Lędzin. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Lędzin warto wybrać w weekend 29 - 30 stycznia.

Trasy rowerowe z Lędzin We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Lędzin, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 29 stycznia w Lędzinach ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 30 stycznia w Lędzinach ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%. 🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Parku Chorzowskim Stopień trudności: 1

Dystans: 39,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 726 m

Suma zjazdów: 724 m Rowerzystom z Lędzin trasę poleca JIMMYtm Korzystając z łaskawej jesiennej aury, Barbie wybrała się na wycieczkę do Parku Chorzowskiego. Startujemy na Giszowcu i przez Janinę jedziemy do miasta. Trasa przebiegała zarówno lasem jak i drogami asfaltowymi. W drodze powrotnej Barbie odwiedziła znane lokalnie Ranczo. Chętnym polecam wygooglować pochodzenie tego swoistego pomnika zwycięstwa ludzkiego ducha nad nałogiem. Pomnika, który swym chaosem i nieporządkiem pokazuje, że walka ta nie obyła się bez ofiar...

Sama trasa przyjemna, pomimo wielu terenów miejskich i postindustrialnych. Po drodze kilka absurdów projektowych przez co mamy w Katowicach kila odcinków zwanych śmieszką rowerową a nie ścieżką rowerową :) Np okolice okolice nieczynnej strzelnicy sportowej ze stromymi schodami bez miejsca na prowadzenie roweru albo okolice przejścia koło Osiedla Witosa gdzie kładkę dla rowerów dało by się spokojnie zrobić. Oba przejścia to strome schody zaznaczone jako ścieżka rowerowa, świetnie kontrastujące z ładnym gładkim przejazdem nad autostradą koło Benderowca gdzie znak każe zejść z roweru!! Cóż począć. taki urok i ciekawostka wielu miast śląskich :))

Średnia podróży liczona razem z postojami w parku i na Nikiszu:))

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w okolicach Chudowa Stopień trudności: 1

Dystans: 56,76 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 1 114 m

Suma zjazdów: 1 115 m JIMMYtm poleca trasę mieszkańcom Lędzin W planach był Chudów i pokazy straży pożarnej, ale z braku czasu zawróciliśmy przed celem, Mimo to wycieczka bardzo ciekawa, zwłaszcza jeziorka w okolicach Kochłowic.

Trasa asfaltowo szutrowa, niektóre miejsca dość błotniste, ale praktycznie do przejechania w siodle. Idealnie na rower krosowy.

Którędy jechać nie opisuję bo widać to na tracku :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Barbie na Trójstyku vel Trójkącie Trzech Cesarzy... i nie tylko Stopień trudności: 1

Dystans: 41,66 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podjazdów: 847 m

Suma zjazdów: 855 m JIMMYtm poleca trasę mieszkańcom Lędzin

Dziś lightowo, Trójstyk czyli inaczej Trójkąt Trzech Cesarzy. Miejsce gdzie na ponad 100 lat Polska zniknęła z map świata. Miejsce gdzie podczas rozbiorów polski stykały się trzy państwa które się do tego przyczyniły.

Jako ciekawostka: Obecnie pomnik ma inną wymowę niż przed 2007. Wcześniej informował jaki region do kogo należał na przestrzeni dziejów. Jakie państwa zagrażały i zajmowały ten teren. Przypominał jak burzliwe są dzieje tej części europy.

Dziś tylko enigmatyczny tekst o dawnym podziale europy.

Moim zdaniem fałszuje to historię tych ziem i przodków na niej żyjących. W dodanych zdjęciach dwie różne wersje pomnika na trójstyku, Która Waszym zdaniem prawdziwsza?

Sama trasa od Giszowca, aż do Elektrowni Jaworzno to asfalt, potem do ul. Orląt Lwowskich w Mysłowicach, piękna widokowo ścieżka z dala od cywilizacji, dalej już różnie, trochę asfaltu trochę szutrów. Same tereny Stawów Hubertus godne polecenia jako miejsce odpoczynku,

Oczywiście nie zabrakło pysznego jedzenia na 3 stawach i deseru na Nikiszu.

Nawiguj