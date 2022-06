Wycieczki rowerowe do 11 km od Lędzin. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwca?

Trasa z Katowic do Jeziora Paprocańskiego i z powrotem. Pół na pół asfalt i drogi leśne. Jako że zima była śnieżna, a i deszczów ostatnio nie brakowało, trochę błota na trasie jest. Ale to tylko urozmaica wycieczkę ;) Na samych Paprocanach tłumy, jak to w dzień wolny :) Nawiguj

Rodzinny wypad na parę kilometrów po okolicy. trasa mieszana, szutrowo asfaltowa z paroma kilkumetrowymi odcinkami wzmożonej uwagi. Był to zarazem chrzest bojowy mojego nowego nabytku, Trek Stache! Owszem, Stasiek zagości na okolicznych szlakach na dłuższy czas ;) sama trasa łatwa i przyjemna, jednak bez jakiś specjalnych miejsc gdzie można by się było zatrzymać na małe co nieco. A zatem polecam parę snickersow w plecaku :))

Jedna z ostatnich upalnych niedziel i Barbie ponownie na śląskiej ziemi.

Jaworzno to wycieczka już znana, lecz tym razem z drobnymi modyfikacjami, które urozmaiciły i trochę ułatwiły wycieczkę.

Moim zdaniem ciekawa trasa. Dodatkowo była kolejna okazja by potestować rower Trek Stache 5. Tym razem z maksymalnym ciśnieniem 2,1 atmosfery w tylnym i 1,5 atm w kole przednim. Rower w stosunku do wcześniejszego ustawienia (0,5x0,5atm) zyskał na dynamice i szybkości, komfort trochę mniejszy, ale przyczepność nadal pozostała na poziomie nieosiągalnym dla rowerów konkurencji. Do tego niesamowita, bardzo krótka linia tylnych widełek, to daje wręcz obłędną szybkoskrętność i żwawość na krętych szlakach, do tego poderwanie kokpitu do lotu jest bajecznie łatwe. Mimochodem wspomnę tylko o możliwości zastosowania (dzięki hakom stranglehold) nawet 4 rodzajów kół: 29+, 29, 28 i 27,5...

Gdyby nie ten napęd srama w modelu Stache 7 na 2017 rok, to wiedział bym co kupić...

