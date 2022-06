Wycieczki rowerowe do 11 km od Lędzin. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 lipca?

Trasy rowerowe z Lędzin

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Lędzin, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie na Żubrowisku

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,73 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 170 m

Suma podjazdów: 1 173 m

Suma zjazdów: 1 195 m

Rowerzystom z Lędzin trasę poleca JIMMYtm

Żubrowisko chodziło nam dość długo po głowie. Skoro więc nadarzyła się okazja, wskoczyliśmy na rowery i pojechaliśmy.

Sama trasa prosta, chociaż można by było ominąć jeden czy dwa fragmenty asfaltu.

Niestety samo żubrowisko to teren zamknięty, więc po przejechaniu kawałka wzdłuż płotu, skierowaliśmy się do domu ;)

Może jeszcze kiedyś wrócimy, bo same lasy Pszczyńskie są śliczne.

