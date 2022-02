Wycieczki rowerowe do 11 km od Lędzin. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 lutego?

Trasy rowerowe w pobliżu Lędzin

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Lędzin, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

W sobotę 12 lutego w Lędzinach ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 13 lutego w Lędzinach ma być 5°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno na wiosennie

Stopień trudności: 1

Dystans: 59,77 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 1 048 m

Suma zjazdów: 1 052 m

JIMMYtm poleca trasę mieszkańcom Lędzin

przyjemna trasa do Jaworzna, piękna pogoda i dużo terenowej jazdy. W okolicach elektrowni wodnej trochę improwizacji.

Teren w okolicach Jęzora jeszcze wymaga mojej eksploracji. Dla tych co chcieliby łatwiej przejechać węzeł kolejowy, polecam zerknąć na moje wcześniejsze wyprawy do Jaworzna, tam poza jednym kilkumetrowym ostrzejszym podejściem, łatwa droga, bez włóczenia się po torach :)

