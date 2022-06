Wycieczki rowerowe do 11 km od Lędzin. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 czerwca?

Trasa z Katowic do Jeziora Paprocańskiego i z powrotem. Pół na pół asfalt i drogi leśne. Jako że zima była śnieżna, a i deszczów ostatnio nie brakowało, trochę błota na trasie jest. Ale to tylko urozmaica wycieczkę ;) Na samych Paprocanach tłumy, jak to w dzień wolny :) Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie na Żubrowisku

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,73 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 170 m

Suma podjazdów: 1 173 m

Suma zjazdów: 1 195 m

JIMMYtm poleca trasę rowerzystom z Lędzin

Żubrowisko chodziło nam dość długo po głowie. Skoro więc nadarzyła się okazja, wskoczyliśmy na rowery i pojechaliśmy.

Sama trasa prosta, chociaż można by było ominąć jeden czy dwa fragmenty asfaltu.

Niestety samo żubrowisko to teren zamknięty, więc po przejechaniu kawałka wzdłuż płotu, skierowaliśmy się do domu ;)

Może jeszcze kiedyś wrócimy, bo same lasy Pszczyńskie są śliczne.

🚲 Trasa rowerowa: Tournee Barbie dookoła Katowic

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,32 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 115 m

Suma zjazdów: 1 139 m