Wycieczki rowerowe do 10 km od Imielina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Rowerem w okolicy Imielina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Imielina, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 grudnia w Imielinie ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 26 grudnia w Imielinie ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Zielony Szlak Morza Czerwonego Sosnowiec

Stopień trudności: 1

Dystans: 14,64 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 1 145 m

Suma zjazdów: 1 111 m

Dominik poleca trasę mieszkańcom Imielina

Szlak rowerowy Czarnego Morza w Sosnowcu oznaczony jest kolorem zielonym, a jego nazwa nawiązuje do dawnej leśnej osady położonej wśród bagnistej części puszczy Pakosznica.

Szlak rowerowy Czarnego Morza zaczyna się na Trójkącie Trzech Cesarzy. Jest to historyczne miejsce, gdzie w latach 1846-1915 zbiegały się granice trzech europejskich mocarstw: Prus, Austrii i Rosji. Granicę stanowiły rzeki: Biała Przemsza, Czarna Przemsza i Przemsza.Szlak Czarnego Morza kończy się w dzielnicy Kazimierz Górniczy w Parku Miejskim im. Jacka Kuronia (kiedyś zwany „Park Leśna”).

Nawiguj