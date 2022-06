Wycieczki rowerowe do 10 km od Imielina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 lipca?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Imielina? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 10 km od Imielina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Imielina przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Imielina We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Imielina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Świerklaniec, Pyrzowice 16.07.2014 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 102,16 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 124 m

Suma zjazdów: 1 136 m Trasę rowerową mieszkańcom Imielina poleca Darwa Z Jęzora przez centrum Sosnowca na Czeladź, Łęg, Wojkowice do Rogoźnika, krótki postój nad wodą parę fotek i dalej na Dobieszowice, Wymysłów znowu parę fotek bunkrów, zalewu Kozłowa Góra i parku pałacowego w Świerklańcu. Z parku już tylko 12 km ruchliwą drogą na lotnisko w Pyrzowicach i tu dłuższy postój i oczekiwanie na lądujące i startujące samoloty. Z Pyrzowic drogą na Mierzęcice później w prawo na Toporowice i Kuźnice Warężyńską a tu już Pogoria IV i zimny ciemny Litovel. Z Pogorii przez Dąbrowę G i Będzin do domu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno - Zamek Będzin Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,91 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 255 m

Suma zjazdów: 256 m AlterSpider poleca trasę rowerzystom z Imielina Trasa miła łatwa i przyjemna. Celem zamek w Będzinie.Trochę przyrody na początku, powrót standardową drogą. Ogólnie wycieczka przed lub po obiadku. :)

Królewski Zamek Będziński – średniowieczna warownia obronna wzniesiona przez Kazimierza Wielkiego w systemie tzw. Orlich Gniazd w Małopolsce, 4,5 km od granicy ze Śląskiem, na wzgórzu nad Czarną Przemszą; wielokrotnie niszczona, odbudowana w 1956.

Zamek królewski położony był w drugiej połowie XVI wieku w powiecie proszowskim województwa krakowskiego

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dookoła Jaworzna Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,49 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 605 m

Suma zjazdów: 605 m Trasę rowerową mieszkańcom Imielina poleca JacekG155

Szlakami rowerowymi dookoła Jaworzna i Zalewu Dziećkowice.

Start i koniec przy Geoparku utworzonego w kamieniołomie pod Sodową Górą.

Trasa przebiega głównie przez lasy i tereny zielone.

Nad zalewem Dziećkowice możliwość kąpieli. W sezonie czynne bary.

W Chełmku polecamy lokal "Ptyś cafe" gdzie można nie tylko skosztować lodów, ale też coś konkretnego.

Spod góry Grodzisko widoki na okolicę aż po Beskidy z Babią Górą, Pilskiem, Beskidem Śląskim i Małym.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Zielony Szlak Morza Czerwonego Sosnowiec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,64 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 1 145 m

Suma zjazdów: 1 111 m Trasę rowerową mieszkańcom Imielina poleca Dominik Szlak rowerowy Czarnego Morza w Sosnowcu oznaczony jest kolorem zielonym, a jego nazwa nawiązuje do dawnej leśnej osady położonej wśród bagnistej części puszczy Pakosznica.

Szlak rowerowy Czarnego Morza zaczyna się na Trójkącie Trzech Cesarzy. Jest to historyczne miejsce, gdzie w latach 1846-1915 zbiegały się granice trzech europejskich mocarstw: Prus, Austrii i Rosji. Granicę stanowiły rzeki: Biała Przemsza, Czarna Przemsza i Przemsza.Szlak Czarnego Morza kończy się w dzielnicy Kazimierz Górniczy w Parku Miejskim im. Jacka Kuronia (kiedyś zwany „Park Leśna”).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno --- Moszna Stopień trudności: 1.0

Dystans: 251,1 km

Czas trwania wyprawy: 19 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 904 m

Suma zjazdów: 906 m AlterSpider poleca trasę mieszkańcom Imielina Nocna wyprawa na Zamek w Mosznej. A w niej : Zamek w Mosznej jest jedną z największych atrakcji Opolszczyzny i jednym z najciekawszych zamków w Polsce. Swoją sławę zawdzięcza bajkowemu wyglądowi - ma 365 pomieszczeń, 99 wież i wieżyczek. Do 30 września na gości zamku czeka wyjątkowa atrakcja - do zwiedzania udostępnione zostały dwie z największych pałacowych wież. Gogolin -- Rozwój miasteczka związany był z ściśle z przemysłem wapienniczym - w drugiej połowie XIX w. funkcjonowało tu 47 pieców szybowych, co stanowiło największe ich zgromadzenie na terenie woj. opolskiego. Do dziś w rejonie Gogolina znajduje się piętnaście wapienników, w tym jeden podwójny. Piece wapiennicze są zabytkami techniki o niezaprzeczalnej urodzie, a jako relikty dawnego sposobu wypału wapna posiadają także dużą wartość naukową.

Bateria trzech pieców wapienniczych o nazwie „Dąbrowski” jest pozostałością dużego zakładu wapienniczego - w jej sąsiedztwie stały cztery piece szybowe na planie koła, rozebrane w 2003 r. oraz wzniesione ok. 1890 r. cztery piece kręgowe, rozebrane w latach 60tych XX wieku. Istniejące piece powstały w 1874 r. i były użytkowane do 1988 roku. W 1888 r. zostały wykupione przez firmę „Kaufsvereinigung GmBH”, w latach 30tych XX w. stały się własnością firmy „Ost und Mitteldeutsche Zement und Kalkindustrie. Werk Gogolin”. Podczas modernizacji w 1960 r. ceglane kominy zastąpiono niższymi, wykonanymi z blachy stalowej; wykonano nową wewnętrzną okładzinę żaroodporną, zamieniając przy tym kształt szybu z beczkowatego na cylindryczny, a także wprowadzono wymuszony elektrycznymi dmuchawami obieg powietrza. W ostatnich latach piece szybowe zostały odrestaurowane, a teren wokół nich zagospodarowany.

Krapkowice to pierwsza nasza miejscowość na trasie do Kotliny Kłodzkiej, przyjechaliśmy tu z samego rana, by zobaczyć ciekawe zabytki w tym historycznym miasteczku. Początki Krapkowic sięgają XIII wieku, ponoć okolice te były wówczas we władaniu zakonu rycerskiego Templariuszy, którzy wg legendy założyli tutejszy zamek, kościół oraz poboiski zamek w Otmęcie. Dawniej były to dwie osobne miejscowości po dwóch stronach Odry - Otmęt i Krapkowice, dziś to jedno miasto.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Koniec tygodnia pod znakiem rekordowych temperatur