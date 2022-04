Wycieczki rowerowe do 10 km od Imielina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 kwietnia?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 10 km od Imielina, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Gogolin -- Rozwój miasteczka związany był z ściśle z przemysłem wapienniczym - w drugiej połowie XIX w. funkcjonowało tu 47 pieców szybowych, co stanowiło największe ich zgromadzenie na terenie woj. opolskiego. Do dziś w rejonie Gogolina znajduje się piętnaście wapienników, w tym jeden podwójny. Piece wapiennicze są zabytkami techniki o niezaprzeczalnej urodzie, a jako relikty dawnego sposobu wypału wapna posiadają także dużą wartość naukową. Bateria trzech pieców wapienniczych o nazwie „Dąbrowski” jest pozostałością dużego zakładu wapienniczego - w jej sąsiedztwie stały cztery piece szybowe na planie koła, rozebrane w 2003 r. oraz wzniesione ok. 1890 r. cztery piece kręgowe, rozebrane w latach 60tych XX wieku. Istniejące piece powstały w 1874 r. i były użytkowane do 1988 roku. W 1888 r. zostały wykupione przez firmę „Kaufsvereinigung GmBH”, w latach 30tych XX w. stały się własnością firmy „Ost und Mitteldeutsche Zement und Kalkindustrie. Werk Gogolin”. Podczas modernizacji w 1960 r. ceglane kominy zastąpiono niższymi, wykonanymi z blachy stalowej; wykonano nową wewnętrzną okładzinę żaroodporną, zamieniając przy tym kształt szybu z beczkowatego na cylindryczny, a także wprowadzono wymuszony elektrycznymi dmuchawami obieg powietrza. W ostatnich latach piece szybowe zostały odrestaurowane, a teren wokół nich zagospodarowany.

Zamek w Mosznej jest jedną z największych atrakcji Opolszczyzny i jednym z najciekawszych zamków w Polsce. Swoją sławę zawdzięcza bajkowemu wyglądowi - ma 365 pomieszczeń, 99 wież i wieżyczek. Do 30 września na gości zamku czeka wyjątkowa atrakcja - do zwiedzania udostępnione zostały dwie z największych pałacowych wież.

Krapkowice to pierwsza nasza miejscowość na trasie do Kotliny Kłodzkiej, przyjechaliśmy tu z samego rana, by zobaczyć ciekawe zabytki w tym historycznym miasteczku. Początki Krapkowic sięgają XIII wieku, ponoć okolice te były wówczas we władaniu zakonu rycerskiego Templariuszy, którzy wg legendy założyli tutejszy zamek, kościół oraz poboiski zamek w Otmęcie. Dawniej były to dwie osobne miejscowości po dwóch stronach Odry - Otmęt i Krapkowice, dziś to jedno miasto.

🚲 Trasa rowerowa: Zielony Szlak Morza Czerwonego Sosnowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,64 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 1 145 m

Suma zjazdów: 1 111 m

Trasę dla rowerzystów z Imielina poleca Dominik

Szlak rowerowy Czarnego Morza w Sosnowcu oznaczony jest kolorem zielonym, a jego nazwa nawiązuje do dawnej leśnej osady położonej wśród bagnistej części puszczy Pakosznica.

Szlak rowerowy Czarnego Morza zaczyna się na Trójkącie Trzech Cesarzy. Jest to historyczne miejsce, gdzie w latach 1846-1915 zbiegały się granice trzech europejskich mocarstw: Prus, Austrii i Rosji. Granicę stanowiły rzeki: Biała Przemsza, Czarna Przemsza i Przemsza.Szlak Czarnego Morza kończy się w dzielnicy Kazimierz Górniczy w Parku Miejskim im. Jacka Kuronia (kiedyś zwany „Park Leśna”).

