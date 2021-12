W Bieruniu jutro trzeba będzie skrobać szyby! w piątek trudny poranek dla kierowców

W piątek w Bieruniu trzeba będzie skrobać szyby!

Nastaw budzik na kilka minut wcześniej, bo niemal pewne jest, że jutro trzeba będzie skrobać szyby. Może zająć ci to trochę czasu, uważaj, by sie nie przeziębić. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?

Jaka będzie pogoda w nocy w Bieruniu?

Oto prognoza pogody na noc z czwartku na piątek w Bieruniu:

Temperatura: -2°C.

Wilgotność powietrza: 82%

Wiatr: 30 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów : 90%.

Pogoda w Bieruniu w nocy z piątku na sobotę:

Temperatura: -2°C.

Wilgotność powietrza: 90%

Wiatr: 32 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów : 80%.

Pogoda w Bieruniu w nocy z soboty na niedzielę: