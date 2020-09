Tygodniowy przegląd prasy (Bieruń, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Bierunia

Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

Zespół Szkół nr 2 w Tychach. Inauguracja roku dla pierwszoklasistów rozpoczęła się o dziesiątej. Jest ich ponad 80 w trzech klasach. Ogólnej uroczystości nie było. Pierwszoklasiści spotkali się w klasach z wychowawcami. Do każdej weszła dyrektor Anna Chrobaczek, by nowych uczniów powitać i przedstawić im najważniejsze informacje. Szerzej - wkrótce. Na razie zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Nowy rok szkolny 2020/2021 w SP 22 w Tychach zainaugurowany został z Adamem Małyszem w SP 22 w Tychach. Była to też inauguracja policyjnej akcji "Bezpieczna droga do szkoły". Delegacja pierwszoklasistów miała okazję przećwiczyć bezpieczne przechodzenie przez jezdnię w towarzystwie policji i mistrza w skokach narciarskich, Adama Małysza.

W całym kraju dzieci wracają do szkół, przedszkoli i żłobków. W niektórych placówkach rodzice z dziećmi musza odstać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut w kolejce, by wejść do środka. Niestety aura im nie sprzyja.

Po tym, jak celebryta Tomasz Karolak, został wyproszony z warszawskiego sklepu IKEA, bo próbował robić zakupy bez maseczki ochronnej i stanowczo odmówił jej założenia powołując się na „prawa konstytucyjne”, klienci skandynawskiej sieci zaczęli się skrzykiwać na „zakupy bez maski”. Założonym przez niejakiego… „Tomasza” wydarzeniem w samych tylko Jankach zainteresowanych jest 220 osób. Tymczasem organizacja zrzeszająca największe sieci handlowe w Polsce apeluje do rządu, by w trybie pilnym uchwalił jasne i precyzyjne przepisy nakazujące nosić maseczki w sklepach. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przyznał w poniedziałek, że obecne prawo jest wadliwe. Świadczy o tym choćby głośny już wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach, który na wniosek policji ukarał 100 zł grzywny ekspedientkę za to, że odmówiła sprzedaży towarów klientce bez maseczki.