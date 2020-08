Tygodniowy przegląd prasy (Bieruń, 23.08-29.08.2020), poznaj najważniejsze informacje z Bierunia

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierunia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [30.08.2020]”?

Przegląd tygodnia Bieruń od 23.08 do 29.08.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [30.08.2020] Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie znak zodiaku może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Małżeństwo z niektórymi kobietami może okazać się nie lada wyzwaniem! Czy wybranka spod znaku Byka lub Wodnika będzie dobrą żoną? Sprawdźcie to w horoskopie, który przygotowała dla Was Wróżka Conwenna. Kliknij w galerię! 📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.

📢 Te zasady będą obowiązywać od 1 września podczas powrotu uczniów do szkół. Zobacz, jakie wytyczne opracował GIS [LISTA] Od 1 września uczniowie wracają do klas. Podczas zajęć nie będą nosić maseczek, jednak Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Edukacji Narodowej podały szczegółowe wytyczne, których będzie trzeba przestrzegać. O jakich dokładnie mowa?

📢 Zakaz lotów od 2 września. Z tych państw nie polecimy do Polski przez epidemię koronawirusa [LISTA] Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Poniżej lista państw, z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski od 2 września. 📢 Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów. 📢 Sparta Katowice stawia na trenerki i ma brązową gwiazdkę Programu Certyfikacji PZPN „Kobieta mnie bije” – mówił Jerzy Stuhr w kultowym filmie „Seksmisja”, natomiast wychowankowie Akademii Sparty Katowice spokojnie mogą powiedzieć: „Kobieta mnie szkoli”. Dodajmy od razu: „I to szkoli dobrze”. W tym małym klubie zajęcia z dziećmi prowadzą trzy trenerki, a Sparta może pochwalić się powołaniem swoich piłkarzy do kadry podokręgu Katowice. Zobaczcie zdjęcia z treningu małych piłkarzy i obejrzyjcie materiał wideo o Akademii Sparty Katowice.

📢 Bieruńskie utopce w twórczości Romana Nygi. Wystawa plenerowa i książka Bieruńskie utopce w twórczości Romana Nygi - to temat wystawy plenerowej na rynku w Bieruniu oraz najnowszej publikacji Muzeum Miejskiego w Bieruniu. Utopce były w ogóle bohaterami wakacji 2020 w Bieruniu. 📢 Zabawki, którymi bawiły się dzieci niemal 100 lat temu. Jak spędzali czas w dzieciństwie nasi pradziadkowie? Półki w sklepach uginają się obecnie od najprzeróżniejszych zabawek. Dzieci i rodzice mają pełną dowolność w wyborze. Jednak na początku XX wieku dzieci nie miały tak wielu opcji. 📢 4-dniowy tydzień pracy to nowy sposób na kryzys? Oni już go wprowadzili Dodatek solidarnościowy czy postojowe w Polsce to rozwiązania, które mają swoje odpowiedniki za granicą. Ze względu na pandemię COVID-19 coraz częściej mówi się również o 4-dniowym tygodniu pracy. Zobacz, na jaką pomoc państwa mogą liczyć pracownicy w Niemczech, a na jaką w Hiszpanii.

📢 Moda plażowa 100 lat temu. Wtedy pojawiły się skąpe stroje kąpielowe! Zobaczcie ZDJĘCIA Skąpe stroje kąpielowe zaczęły się pojawiać na plażach sto lat temu. Przedwojenna moda plażowa była rewolucyjna - pojawiły się po raz pierwszy bardzo kobiece stroje, odsłaniające uda, ramiona, co wcześniej przez całe dekady było nie do pomyślenia. 📢 20 zasad bezpieczeństwa w szkole w czasach pandemii koronawirusa. Co robić, by ograniczyć ryzyko? Koronawirus w szkole? Za tydzień rozpoczęcie roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wprowadziło sztywnych regulaminów dotyczących zachowania w szkole, ale opublikowało listę zaleceń. Co robić, by ograniczyć do minimum zagrożenie zakażenia koronawirusem? Oto 20 zasad dla uczniów i nauczycieli, które powinny obowiązywać w szkołach. Możecie je zobaczyć w naszej galerii.

📢 Niesamowite opuszczone miejsca na Ziemi. Te fotografie na długo zapadają w pamięć Aż trudno uwierzyć, że na pełnej ludzi planecie są takie miejsca. Jedne można zwiedzić do dziś, inne zniszczył upływ czasu.

📢 Powrót do szkoły od 1 września. Nie wszyscy chcą ryzykować. Za nieposłanie dziecka do szkoły mogą grozić wysokie kary Polacy nie są zgodni co do tego czy powrót uczniów do szkół w czasie pandemii koronoawirusa to właściwe posunięcie – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. O gotowości placówek na przyjęcie dzieci i młodzieży przekonuje szef MEN Dariusz Piontkowski. Ponadto za nieposłanie dziecka do szkoły może grozić wysoka kara pieięzna. 📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim od 25 do 31 sierpnia. Pełny wykaz miast i powiatów! Będą czasowe braki energii elektrycznej Podajemy planowane wyłączenia prądu w największych śląskich miastach (25-31 sierpień), wszystkich powiatach. Na liście m.in. Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Mysłowice, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Żory i powiaty: bielski, cieszyński, częstochowski, lubliniecki, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański i żywiecki. Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź kiedy i gdzie nie będzie prądu!

📢 Gwałtowna burza w woj. śląskim. Drogi zalane, mieszkańcy zgłaszali podtopienia Śląskie. Potężna burza z porywistym wiatrem przeszła nad całym Śląskiem i Zagłębiem. W wielu miastach zalane są drogi, a samochody utopione. Zgodnie z zapowiedziami wieczorem 22 sierpnia nad województwem śląskim przeszły nawałnice. W kilku miastach doszło do zalań dróg. Mieszkańcy zgłaszali podtopienia. 📢 IKEA - zobacz najciekawsze nowości 2020. Co nowego można kupić i w jakiej cenie W sklepach IKEA tradycyjnie już w sierpniu zaczynają się pojawiać nowości, czyli meble i artykuły wyposażenia wnętrz, które szwedzka sieć salonów meblowych proponuje na nowy sezon. A ten zaczyna się w IKEA wraz z pojawieniem się nowego katalogu. Wybraliśmy się do sklepu IKEA, by zobaczyć jakie nowości można tam już kupić. Zobaczcie najciekawsze nowości IKEA na sezon 2020/2021.

📢 Samochody elektryczne: 25.08.2020. Teraz kupno elektryka będzie bardziej opłacalne. Ładowanie auta będzie tańsze dzięki specjalnej E-taryfie Nowelizacja prawa wprowadza do polskiego prawa grupę taryfową dedykowaną wyłącznie ogólnodostępnym stacjom ładowania, likwidując tym samym istotną barierę rozwoju elektromobilności w Polsce. 📢 Koszmarny wypadek na DK 88 w Gliwicach. 9 osób nie żyje, 7 jest rannych. Bus zderzył się z autokarem Koszmarny wypadek na Drodze Krajowej 88 w Gliwicach. Bus marki renault trafic przewrócił się na bok i zderzył się z jadącym z naprzeciwka autokarem. 9 osób nie żyje, 7 jest rannych. Do wypadku doszło wczoraj, 22 sierpnia 2020, o godzinie 22:30.

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców