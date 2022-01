Tygodniowy przegląd prasy 9.01.2022: Bieruń, 2.01-8.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Bierunia

Przegląd tygodnia: Bieruń, 9.01.2022. 2.01 - 8.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

XXXI Tyskie Wieczory Kolędowe rozpoczynają się w niedzielę, 9 stycznia 2022 r., o godz. 18 w kościele bł. Karoliny w Tychach. Od poniedziałku do piątku odbywać się będą kolędowe wieczory każdego dnia w innym tyskim kościele. Na sobotę, 15 stycznia, zaplanowane sa przesłuchania konkursowe. Laureaci zaprezentują się tego samego dnia w kościele św. Marii Magdaleny,.

Mieli kontakt z chorymi - i to wielokrotnie, a mimo to nie zarazili się koronawirusem. Jak to możliwe? Naukowcy sprawdzają, kto jest najbardziej odporny na zakażenie się wirusem SARS-CoV-2. Jeśli do tej pory nie zachorowaliście na COVID-19, być może jesteście wśród tych, którzy są nadzwyczaj odporni? Sprawdźcie!