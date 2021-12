Trasy rowerowe do 11 km od Lędzin. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Zainspirowana trasą jednego z użytkowników tego portalu, Barbie postanowiła pojechać inną droga do Chudowa. Trasa bardzo urozmaicona, od szerokich asfaltów po wąskie leśne singletracki, od gładkich dróg do korzeni kamieni i piachu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Po drodze, bardzo ciekawy Śląski Ogród Botaniczny. Polecamy wycieczkę każdemu kto przejedzie 70 km. Nawiguj

Trasa z Katowic do Jeziora Paprocańskiego i z powrotem. Pół na pół asfalt i drogi leśne. Jako że zima była śnieżna, a i deszczów ostatnio nie brakowało, trochę błota na trasie jest. Ale to tylko urozmaica wycieczkę ;) Na samych Paprocanach tłumy, jak to w dzień wolny :)

Ładna pogoda, kilka wolnych godzin i całkiem atrakcyjna wycieczka nad zalew Dziećkowice. Początkowo miała przebiegać przez okolice trójstyku, ale drogowcy pokrzyżowali nam plany. Moim zdaniem najciekawsza droga nad ten zalew. Mało asfaltu i ciekawe widoki. Spokojnie do przejechania z dzieckiem Przejazd odcinkiem bliżej A4 wiedzie teoretycznie drogą zamkniętą, własnością Elektrowni Jaworzno, ale nikt się tym nie przejmuje i widzieliśmy tam kilku rowerzystów i miejscowych, a teren wygląda na dziki i nieeksploatowany . Zamiast jechać wałem jak my, można jechać drogą poniżej.

Wycieczka do Orzesza miała charakter czysto rodzinny, ale każdy może ją zmodyfikować i pojechać dla własnych celów :)

Wycieczka w dużej mierze po lasach lub lokalnych osiedlach, kilka razy pod górę, ale bez specjalnych problemów.

Jedyna przeszkoda na dzisiejszej trasie, to ogrodzone elektrycznym pastuchem pastwisko z krowami. Wszystko zaznaczone w waypointach.

W tamtym rejonie radzę zmodyfikować trasę, my przeskakiwaliśmy przez rzekę, ale nie każdy będzie się chciał w to bawić :))

Cała reszta do przejechania, chociaż dzisiejszy "w mordę wind" dokuczał :))

