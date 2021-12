Trasy rowerowe do 11 km od Lędzin. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Lędzin? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 18 - 19 grudnia mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 11 km od Lędzin. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Lędzin proponujemy na weekend 18 - 19 grudnia.

Rowerem w pobliżu Lędzin We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Lędzin, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 grudnia w Lędzinach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 19 grudnia w Lędzinach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%. 🚲 Trasa rowerowa: Żabie doły anno dommini 2017 Stopień trudności: 1

Dystans: 50,77 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podjazdów: 1 023 m

Suma zjazdów: 1 037 m Trasę dla rowerzystów z Lędzin poleca JIMMYtm Lekka trasa z pięknymi terenami, jakimi są Żabie doły. Uwaga po deszczu, bo w niektórych miejscach jest trochę błota. Sama trasa łatwa i niewymagająca technicznie. Częściowo prowadzi przez centrum Katowic, więc uwaga na przechodniów.

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno na wiosennie Stopień trudności: 1

Dystans: 59,77 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 1 048 m

Suma zjazdów: 1 052 m JIMMYtm poleca trasę mieszkańcom Lędzin przyjemna trasa do Jaworzna, piękna pogoda i dużo terenowej jazdy. W okolicach elektrowni wodnej trochę improwizacji.

Teren w okolicach Jęzora jeszcze wymaga mojej eksploracji. Dla tych co chcieliby łatwiej przejechać węzeł kolejowy, polecam zerknąć na moje wcześniejsze wyprawy do Jaworzna, tam poza jednym kilkumetrowym ostrzejszym podejściem, łatwa droga, bez włóczenia się po torach :)

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Czeladzi Stopień trudności: 1

Dystans: 52,6 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 096 m

Suma zjazdów: 1 103 m Rowerzystom z Lędzin trasę poleca JIMMYtm

Cel trasy to tym razem Food Trucki w Parku Śląskim, ale że pogoda ładna to grzechem byłoby pojechać tylko tam ;)

I znów wyszła ciekawa i urozmaicona trasa z wieloma odcinkami szutrowymi, polnymi, ale i asfaltem. Tereny od typowo miejskich, poprzez wiejskie, aż do leśnych. Trasa praktycznie przejezdna od początku do końca, jednak kilka razy prowadzi ścieżkami mało uczęszczanymi. Wszystko opisane w waypointach. Raz też trzeba było przejść przez pole, bo jakaś firma postanowiła ogrodzić wszystko, nie respektując ścieżek na mapach.

Ogólnie moim zdaniem trasa udana i polecam każdemu kto chce się przekonać, jakie ciekawe tereny są w okolicy w której na co dzień żyje.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Barbie jedzie do Ustronia Stopień trudności: 2

Dystans: 76,25 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 977 m

Suma zjazdów: 987 m Trasę rowerową mieszkańcom Lędzin poleca JIMMYtm

Jako że Barbie dawno nie była w Pszczynie to czas nadszedł by to zmienić. Trasa początkowo podobna do tej na Paprocany, potem przez piękne Lasy Pszczyńskie. W samej Pszczynie zlot Food Trucków w parku i targ staroci na rynku. Istne tłumy! Początkowo plan był by wracać do Katowic, ale że ustroń niedaleko a i ogrody Kapias ładne ponoć, to pojechaliśmy dalej. Cała trasa bardzo malownicza i pomimo dużej ilości asfaltu drogi w większości nie są bardzo uczęszczane. W Ustroniu ludzi jak mrówek ;)) Powrót pociągiem. Razem z powrotem od dworca licznik pokazał 86 km. I to wszystko przejechane razem ze zbuntowaną ale dzielną trzynastolatką

🚲 Trasa rowerowa: Do Mikołowa jedzie Barbie, a wraca kotlecik :)) Stopień trudności: 1

Dystans: 47,3 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 859 m

Suma zjazdów: 918 m Trasę rowerową mieszkańcom Lędzin poleca JIMMYtm

Trasa pełna przygód i emocji. Aczkolwiek technicznie prosta i niewymagająca. Do tego urozmaicona i miła dla oka widokami. Do przejechania rowerem crossowym. Kilka bardzo miłych zjazdów po szutrze i asfalcie i o dziwo mało podjazdów. Większość trasy to szutry i mało uczęszczane lokalne dróżki. Jednak raz czy dwa przez bardziej ruchliwą drogę trzeba było przejechać.

Dzień był piękny, jednak jakieś złe siły się na nas uwzięły. A co takiego stało się po drodze? Wieśniak z widłami krzyczący MOJE POLE!!! i zabraniający przejazdu 50 metrów ścieżką. Zupełnie bez przyczyn i pomimo naszej uprzejmości, Cóż widocznie w domu pantofel, albo raczej nieudacznik, który obszczekuje wszystkich z pustej złośliwości i czujący się panem na swych włościach. Jako ciekawostkę dodam fakt, że tamtędy prowadzi żółty szlak PTTK. Niestety zmuszeni do szukania objazdu musieliśmy kawałek pola i lasku przejść z buta (100 metrów) Druga część działania złych sił to zwiększona grawitacja i przez to dwa upadki, jeden na szutrze wynikający z niedostosowania prędkości do umiejętności. Drugi na prostej drodze bez widocznej przyczyny. Tak oto Barbie poobijana niczym tytułowy kotlecik zakończyła wycieczkę. Niestety ten drugi upadek skończył się skręconym kciukiem na Izbie Przyjęć w dniu następnym. Mimo to wycieczka super i polecam wszystkim, którzy mieszkają w okolicy, zarówno Mikołowa w kierunku Katowic jak i Katowiczan chcących zobaczyć ładny rynek w Mikołowie.

