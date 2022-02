Trasy rowerowe do 10 km od Imielina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Trasy rowerowe z Imielina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Imielina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 lutego w Imielinie ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 27 lutego w Imielinie ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Dookoła Jaworzna

Stopień trudności: 2

Dystans: 51,49 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 605 m

Suma zjazdów: 605 m

Rowerzystom z Imielina trasę poleca JacekG155

Szlakami rowerowymi dookoła Jaworzna i Zalewu Dziećkowice.

Start i koniec przy Geoparku utworzonego w kamieniołomie pod Sodową Górą.

Trasa przebiega głównie przez lasy i tereny zielone.

Nad zalewem Dziećkowice możliwość kąpieli. W sezonie czynne bary.

W Chełmku polecamy lokal "Ptyś cafe" gdzie można nie tylko skosztować lodów, ale też coś konkretnego.

Spod góry Grodzisko widoki na okolicę aż po Beskidy z Babią Górą, Pilskiem, Beskidem Śląskim i Małym.

