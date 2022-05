Tajemnica Cecylii Broll i co dalej? Spotkanie z autorem, Rafałem Ryszką. Zobaczcie zdjęcia

W przypadku "Tajemnicy Cecylii Broll" na początku wcale nie było słowa, ale głównie obrazki, czyli zdjęcia po zmarłej ciotce. Były też listy. I nie bardzo wiadomo było, co z tym zrobić. Rodzina uważała, że najlepiej wszystko spalić i część rzeczywiście została wrzucona do pieca. Część jednak trafiła w ręce Rafała Ryszki, który długo zastanawiał się, jak tym pamiątkom dać drugie życie. I wymyślił powieść kryminalną.

On sam kryminałów za bardzo nie lubi, ale ten gatunek daje duże pole do zabawy w czytelnikiem i intrygującego poprowadzenia opowieści. Kryminał trzyma w napięciu. I tylko dlatego czytelnik godzi się na szczegóły historyczne, którymi autor inkrustuje drogę do rozwikłania zagadki.

Są to ważne szczegóły. One m.in. uczą Śląska.

Niezwykle cennym przesłaniem tej książki jest uświadomienie, że dziadek w Wehrmacie to nie powód do posądzania kogokolwiek o ukrytą opcję niemiecką czy inne odsądzanie od czci i wiary. Tak na Śląsku było. Ślązak nie miał wyboru,. Był powoływany do niemieckiego wojska i musiał walczyć w niemieckim mundurze. Dezercja ściągała nieszczęście zarówno na samego dezertera, jak i jego rodzinę i o tym m.in. jest w tej książce.