Spotkania karolińskie: Koncert na 100. urodziny Jana Pawła II ZDJĘCIA

Spotkania karolińskie to inicjatywa parafii bł. Karoliny w Tychach na czas pandemii koronawirusa, kiedy to zachęca się ludzi do pozostawania w domu, a do tego zamknięte są wszelkie instytucje kultury. Zaczęły się koncertem wielkanocnym w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego na organach w kościele bł. Karoliny.

Pozostałe spotkania odbywały się już w auli Jana Pawła II w domu parafialnym. Tam też odbył się koncert z okazji 100. urodzin Jana Pawła II, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa zdrowotnego.

- 100 lat temu przyszedł na świat Karol Wojtyła, wówczas - człowiek jeden z wielu, a teraz jest On jeden, a wielu pamięta Go, wierzy w Niego i wspomina - powiedział na wstępie Piotr Pudełko, który wystąpił m.in. jako konferansjer. - Jako pierwszy utwór zabrzmi "List do papieża". Można powiedzieć, że każdy z nas każdego dnia wysyła list do papieża, kiedy o Nim myśli, o Nim mówi i Go wspomina. Mamy nadzieję, że nasz dzisiejszy list, którym jest cały ten koncert będzie swoistym listem, pozdrowieniem, wielbieniem naszego Rodaka.