Spór zbiorowy w kopalniach PGG w Śląskiem. Górnicy chcą zarabiać ponad 8 tys. zł. - Jeszcze przed świętami - mówi Bogusław Ziętek Tomasz Breguła

Działające w Polskiej Grupie Górniczej związki zawodowe, złożyły pismo w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego. Związkowcy wskazują, że ze względu na rosnącą inflację oraz "zwiększony wysiłek załóg górniczych", oczekują podniesienia średniego wynagrodzenia w spółce do ponad 8 tys. zł. Oznaczałoby to dla nich podwyżkę o niespełna 400 zł. Co na to druga strona?