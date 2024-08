Sierpień 2024 w Bieruniu: Przegląd najważniejszych wydarzeń lipca 2024

Przegląd lipca 2024 w Bieruniu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

WAKACJE 2024. Piasek, szaleństwo w wodzie... - prawie jak nad Bałtykiem! Od kilku dni w woj. śląskim mamy do czynienia z iście afrykańskimi upałami! Słupki w termometrach już dawno przekroczyły 30 st. C! Mieszkańcy regionu korzystają z letniej pogody i szukają ochłody na licznych kąpieliskach czy basenach. Odwiedziliśmy kilka najpopularniejszych - tam były prawdziwe tłumy. Niczym... Władysławowo w szczycie sezonu! Zobaczcie te zdjęcia.

Za nami półfinał "Angel of The World 2024". Wybrano najpiękniejsze dziewczyny, które powalczą o zwycięstwo. Finał konkursu już we wrześniu. Która z dziewczyn zdobędzie upragnioną koronę? Zobacz ZDJĘCIA finalistek z półfinałów.