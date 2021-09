Ścieżki rowerowe do 16 km od Imielina. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Imielina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 16 km od Imielina, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Imielinie ma być 18°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Imielinie ma być 20°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Trzy szlaki rowerowe Sosnowca

Stopień trudności: 1

Dystans: 75,06 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 1 012 m

Suma zjazdów: 974 m

Aza poleca trasę rowerzystom z Imielina

Traska przebiega trzema szlakami rowerowymi Sosnowca - TRZEMA !! :-) - ale tylko połowa trasy. Doczekaliśmy się w Sosnowcu kolejnego szlaku i postanowiłem wszystkie naraz przejechać. W sumie jest to 31 km po szlakach rowerowych Sosnowca reszta to na dokrętkę :-)

Oczywiście starałem się jak zwykle unikać asfaltu lecz dzisiaj nie za bardzo się udało :-(. Łączna wysokość podjazdów 329.30 m.

