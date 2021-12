Ścieżki rowerowe do 11 km od Lędzin. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Lędzin

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Lędzin, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 grudnia w Lędzinach ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 26 grudnia w Lędzinach ma być nan°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 120,71 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 391 m

Suma zjazdów: 1 446 m

Rowerzystom z Lędzin trasę poleca JIMMYtm

Dzięki uprzejmości użytkownika o nicku AZA, Barbie wybrała się do Goczałkowic i z powrotem. Po na prawdę drobnych modyfikacjach, trasa przebiegała w 80% terenami szutrowo leśnymi.

Co prawda trasa idealna na rower crossowy, ale że akurat takiego nie było, użyłem swojego "stasia". Jak się okazało opona 3.0 całe nie stanowi specjalnego problemu by przejechać taki dystans ze średnią prędkością bez postojów 19 km/h.

Sama trasa bardzo przyjemna, bez trudnosci technicznych czy błądzenia. Polecam!

