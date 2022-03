Ścieżki rowerowe do 11 km od Lędzin. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Rowerem w okolicy Lędzin

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Lędzin, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 12 marca w Lędzinach ma być 3°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Lędzinach ma być 5°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 60,32 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 1 088 m

Suma zjazdów: 1 103 m

Rowerzystom z Lędzin trasę poleca JIMMYtm

Rodzinny wypad na parę kilometrów po okolicy.

trasa mieszana, szutrowo asfaltowa z paroma kilkumetrowymi odcinkami wzmożonej uwagi. Był to zarazem chrzest bojowy mojego nowego nabytku, Trek Stache! Owszem, Stasiek zagości na okolicznych szlakach na dłuższy czas ;) sama trasa łatwa i przyjemna, jednak bez jakiś specjalnych miejsc gdzie można by się było zatrzymać na małe co nieco. A zatem polecam parę snickersow w plecaku :))

