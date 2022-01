Ścieżki rowerowe do 11 km od Lędzin. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 5 - 6 lutego?

Rowerem w okolicy Lędzin

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Lędzin, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 05 lutego w Lędzinach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 06 lutego w Lędzinach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Majówka na Paprocanach

Stopień trudności: 1

Dystans: 51,91 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 152 m

Suma podjazdów: 1 259 m

Suma zjazdów: 1 263 m

JIMMYtm poleca trasę rowerzystom z Lędzin

Trasa z Katowic do Jeziora Paprocańskiego i z powrotem. Pół na pół asfalt i drogi leśne. Jako że zima była śnieżna, a i deszczów ostatnio nie brakowało, trochę błota na trasie jest. Ale to tylko urozmaica wycieczkę ;)

Na samych Paprocanach tłumy, jak to w dzień wolny :)

