Ścieżki rowerowe do 11 km od Lędzin. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 3 - 4 czerwca?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Lędzin? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 11 km od Lędzin. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Lędzin przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem w okolicy Lędzin We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Lędzin, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Barbie na Trójstyku vel Trójkącie Trzech Cesarzy... i nie tylko Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,66 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podjazdów: 847 m

Suma zjazdów: 855 m Trasę rowerową mieszkańcom Lędzin poleca JIMMYtm Dziś lightowo, Trójstyk czyli inaczej Trójkąt Trzech Cesarzy. Miejsce gdzie na ponad 100 lat Polska zniknęła z map świata. Miejsce gdzie podczas rozbiorów polski stykały się trzy państwa które się do tego przyczyniły.

Jako ciekawostka: Obecnie pomnik ma inną wymowę niż przed 2007. Wcześniej informował jaki region do kogo należał na przestrzeni dziejów. Jakie państwa zagrażały i zajmowały ten teren. Przypominał jak burzliwe są dzieje tej części europy.

Dziś tylko enigmatyczny tekst o dawnym podziale europy.

Moim zdaniem fałszuje to historię tych ziem i przodków na niej żyjących. W dodanych zdjęciach dwie różne wersje pomnika na trójstyku, Która Waszym zdaniem prawdziwsza?

Sama trasa od Giszowca, aż do Elektrowni Jaworzno to asfalt, potem do ul. Orląt Lwowskich w Mysłowicach, piękna widokowo ścieżka z dala od cywilizacji, dalej już różnie, trochę asfaltu trochę szutrów. Same tereny Stawów Hubertus godne polecenia jako miejsce odpoczynku,

Oczywiście nie zabrakło pysznego jedzenia na 3 stawach i deseru na Nikiszu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie strzela sobie setę (a nawet więcej) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 120,71 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 391 m

Suma zjazdów: 1 446 m Rowerzystom z Lędzin trasę poleca JIMMYtm Dzięki uprzejmości użytkownika o nicku AZA, Barbie wybrała się do Goczałkowic i z powrotem. Po na prawdę drobnych modyfikacjach, trasa przebiegała w 80% terenami szutrowo leśnymi.

Co prawda trasa idealna na rower crossowy, ale że akurat takiego nie było, użyłem swojego "stasia". Jak się okazało opona 3.0 całe nie stanowi specjalnego problemu by przejechać taki dystans ze średnią prędkością bez postojów 19 km/h.

Sama trasa bardzo przyjemna, bez trudnosci technicznych czy błądzenia. Polecam!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie wreszcie w Orzeszu Stopień trudności: 1.0

Dystans: 82 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 1 452 m

Suma zjazdów: 1 508 m Rowerzystom z Lędzin trasę poleca JIMMYtm Bardzo malownicza i łatwa trasa na cały dzień, nawet z 13 nastolatką ;)

Parę technicznych fragmentów, ale dla mniej wprawnych, da się je przejść. Opisane w waypointach :)

W miarę mości prowadzona ścieżkami i duktami polno leśnymi. Jeżeli asfalt to raczej z omijaniem ruchliwych ulic, które są ostatecznością.

Lasy w okolicach Orzesza bardzo ładne i na pewno tam wrócimy.

Trasa jak zawsze na rower górski jak i crossowy.

Bez dwukrotnego szukania córki i nagrody na Nikiszu wyjdzie pewnie z 75 km :) Dystans może się amatorom wydawać spory, ale to złudzenie, z kilkoma przystankami, każdy chętny rowerzysta da radę.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Jaworznie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,97 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 970 m

Suma zjazdów: 951 m JIMMYtm poleca trasę mieszkańcom Lędzin Dzisiejszy rekord temperatury to 47,3 stopni w słońcu, ale to przecież nie jest przeszkodą by wziąć córkę i razem z Barbie pojechać na odnowiony rynek w Jaworznie. Sama trasa bardzo przyjemna, chociaz odcinek nad Białą Przemszą dość piaszczysty i zarośnięty, niestety nie zbyt często przecierany. Nagroda był widok świeżo ściętych przez bobry drzew, jak byśmy ledwo co je sploszyli. Poza tym, odcinkiem trasa urozmaicona i ciekawa. Sam rynek warty zobaczenia że względu na ciekawe fontanny.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Żabie doły anno dommini 2017 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,77 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podjazdów: 1 023 m

Suma zjazdów: 1 037 m JIMMYtm poleca trasę rowerzystom z Lędzin

Lekka trasa z pięknymi terenami, jakimi są Żabie doły. Uwaga po deszczu, bo w niektórych miejscach jest trochę błota. Sama trasa łatwa i niewymagająca technicznie. Częściowo prowadzi przez centrum Katowic, więc uwaga na przechodniów.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Gdzie można naprawić rower? Serwisy rowerowe w Lędzinach

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o rower Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Strefa Biznesu - Boże Ciało 2023. Gdzie i za ile wyjadą Polacy?