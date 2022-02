Ścieżki rowerowe do 11 km od Lędzin. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Dzięki podpowiedzi Pana79 udało się w końcu dojechać i zobaczyć żubry :) Dzięki, stary. Trasa, jak się dało, to prowadzona leśnymi drogami, jeden dłuższy asfaltowy odcinek pozwala na ominięcie Tychów bokiem, trafił się też jeden zarośnięty trawą, rzadko uczęszczany. Knajpka przy Żubrowisku bardzo ciekawa, dobre dania, ładny wystrój. Niestety brak piw kraftowych, ale nie można mieć wszystkiego :)) koło Furmańca trafiliśmy na piknik z pieczonym świniakiem. Miły pan poczęstował nas darmowym sokiem Tymbarku, dzięki! Polecam trasę wszystkim, nawet jeżeli żubry nie są wystarczającą atrakcją, to piękne lasy wokoło wynagrodzą kilometry w nogach. Nawiguj

Cel trasy to tym razem Food Trucki w Parku Śląskim, ale że pogoda ładna to grzechem byłoby pojechać tylko tam ;)

I znów wyszła ciekawa i urozmaicona trasa z wieloma odcinkami szutrowymi, polnymi, ale i asfaltem. Tereny od typowo miejskich, poprzez wiejskie, aż do leśnych. Trasa praktycznie przejezdna od początku do końca, jednak kilka razy prowadzi ścieżkami mało uczęszczanymi. Wszystko opisane w waypointach. Raz też trzeba było przejść przez pole, bo jakaś firma postanowiła ogrodzić wszystko, nie respektując ścieżek na mapach.

Ogólnie moim zdaniem trasa udana i polecam każdemu kto chce się przekonać, jakie ciekawe tereny są w okolicy w której na co dzień żyje.

