Ścieżki rowerowe do 11 km od Lędzin. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 kwietnia?

Rozważasz trasę rowerową w okolicy Lędzin? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 16 - 17 kwietnia wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 11 km od Lędzin. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Lędzin warto wybrać w weekend 16 - 17 kwietnia.

Rowerem z Lędzin We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Lędzin, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 kwietnia w Lędzinach ma być 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 17 kwietnia w Lędzinach ma być 17°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Barbie na Trójstyku vel Trójkącie Trzech Cesarzy... i nie tylko Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,66 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podjazdów: 847 m

Suma zjazdów: 855 m JIMMYtm poleca trasę mieszkańcom Lędzin Dziś lightowo, Trójstyk czyli inaczej Trójkąt Trzech Cesarzy. Miejsce gdzie na ponad 100 lat Polska zniknęła z map świata. Miejsce gdzie podczas rozbiorów polski stykały się trzy państwa które się do tego przyczyniły.

Jako ciekawostka: Obecnie pomnik ma inną wymowę niż przed 2007. Wcześniej informował jaki region do kogo należał na przestrzeni dziejów. Jakie państwa zagrażały i zajmowały ten teren. Przypominał jak burzliwe są dzieje tej części europy.

Dziś tylko enigmatyczny tekst o dawnym podziale europy.

Moim zdaniem fałszuje to historię tych ziem i przodków na niej żyjących. W dodanych zdjęciach dwie różne wersje pomnika na trójstyku, Która Waszym zdaniem prawdziwsza?

Sama trasa od Giszowca, aż do Elektrowni Jaworzno to asfalt, potem do ul. Orląt Lwowskich w Mysłowicach, piękna widokowo ścieżka z dala od cywilizacji, dalej już różnie, trochę asfaltu trochę szutrów. Same tereny Stawów Hubertus godne polecenia jako miejsce odpoczynku,

Oczywiście nie zabrakło pysznego jedzenia na 3 stawach i deseru na Nikiszu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie powraca do Jaworzna Stopień trudności: 1.0

Dystans: 68,51 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 228 m

Suma zjazdów: 1 204 m Trasę dla rowerzystów z Lędzin poleca JIMMYtm Jedna z ostatnich upalnych niedziel i Barbie ponownie na śląskiej ziemi.

Jaworzno to wycieczka już znana, lecz tym razem z drobnymi modyfikacjami, które urozmaiciły i trochę ułatwiły wycieczkę.

Moim zdaniem ciekawa trasa. Dodatkowo była kolejna okazja by potestować rower Trek Stache 5. Tym razem z maksymalnym ciśnieniem 2,1 atmosfery w tylnym i 1,5 atm w kole przednim. Rower w stosunku do wcześniejszego ustawienia (0,5x0,5atm) zyskał na dynamice i szybkości, komfort trochę mniejszy, ale przyczepność nadal pozostała na poziomie nieosiągalnym dla rowerów konkurencji. Do tego niesamowita, bardzo krótka linia tylnych widełek, to daje wręcz obłędną szybkoskrętność i żwawość na krętych szlakach, do tego poderwanie kokpitu do lotu jest bajecznie łatwe. Mimochodem wspomnę tylko o możliwości zastosowania (dzięki hakom stranglehold) nawet 4 rodzajów kół: 29+, 29, 28 i 27,5...

Gdyby nie ten napęd srama w modelu Stache 7 na 2017 rok, to wiedział bym co kupić...

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Czeladzi Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,6 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 096 m

Suma zjazdów: 1 103 m Rowerzystom z Lędzin trasę poleca JIMMYtm Cel trasy to tym razem Food Trucki w Parku Śląskim, ale że pogoda ładna to grzechem byłoby pojechać tylko tam ;)

I znów wyszła ciekawa i urozmaicona trasa z wieloma odcinkami szutrowymi, polnymi, ale i asfaltem. Tereny od typowo miejskich, poprzez wiejskie, aż do leśnych. Trasa praktycznie przejezdna od początku do końca, jednak kilka razy prowadzi ścieżkami mało uczęszczanymi. Wszystko opisane w waypointach. Raz też trzeba było przejść przez pole, bo jakaś firma postanowiła ogrodzić wszystko, nie respektując ścieżek na mapach.

Ogólnie moim zdaniem trasa udana i polecam każdemu kto chce się przekonać, jakie ciekawe tereny są w okolicy w której na co dzień żyje.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zimowa Barbie zdobywa Hałdę Murcki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,22 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 350 m

Suma zjazdów: 354 m JIMMYtm poleca trasę mieszkańcom Lędzin Kolejna śnieżna wycieczka łamiąca stereotyp nudnej zimy. Przy okazji Barbie odwiedziła pomnik żołnierzy węgierskich rozstrzelanych przez radziecką hołotę "wyzwalającą" te tereny. Co miłe, mogiła zadbana i z zapalonymi zniczami. Potem kierunek na wzgórze Wandy i fajnym trawersem w dół w kierunku hałdy. Na samej hałdzie piękne widoki i cieplej niż na dole! Potem krótkie odwiedziny na lodowisku na Murckach i kierunek Bolina, gdzie odbywały się zawody biegaczy. Krótka kontemplacja ciepłego słońca nad zamarzniętym jeziorem i kierunek dom.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Parku Chorzowskim Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 726 m

Suma zjazdów: 724 m JIMMYtm poleca trasę mieszkańcom Lędzin Korzystając z łaskawej jesiennej aury, Barbie wybrała się na wycieczkę do Parku Chorzowskiego. Startujemy na Giszowcu i przez Janinę jedziemy do miasta. Trasa przebiegała zarówno lasem jak i drogami asfaltowymi. W drodze powrotnej Barbie odwiedziła znane lokalnie Ranczo. Chętnym polecam wygooglować pochodzenie tego swoistego pomnika zwycięstwa ludzkiego ducha nad nałogiem. Pomnika, który swym chaosem i nieporządkiem pokazuje, że walka ta nie obyła się bez ofiar...

Sama trasa przyjemna, pomimo wielu terenów miejskich i postindustrialnych. Po drodze kilka absurdów projektowych przez co mamy w Katowicach kila odcinków zwanych śmieszką rowerową a nie ścieżką rowerową :) Np okolice okolice nieczynnej strzelnicy sportowej ze stromymi schodami bez miejsca na prowadzenie roweru albo okolice przejścia koło Osiedla Witosa gdzie kładkę dla rowerów dało by się spokojnie zrobić. Oba przejścia to strome schody zaznaczone jako ścieżka rowerowa, świetnie kontrastujące z ładnym gładkim przejazdem nad autostradą koło Benderowca gdzie znak każe zejść z roweru!! Cóż począć. taki urok i ciekawostka wielu miast śląskich :))

Średnia podróży liczona razem z postojami w parku i na Nikiszu:))

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Putin i Zełenski będą walczyć w MMA w Polsce. Zobacz Fight Raport!