Ścieżki rowerowe do 11 km od Lędzin. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 grudnia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Lędzin

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Lędzin, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 grudnia w Lędzinach ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 30%. W niedzielę 12 grudnia w Lędzinach ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🚲 Trasa rowerowa: Żabie doły anno dommini 2017

Stopień trudności: 1

Dystans: 50,77 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podjazdów: 1 023 m

Suma zjazdów: 1 037 m

Trasę dla rowerzystów z Lędzin poleca JIMMYtm

Lekka trasa z pięknymi terenami, jakimi są Żabie doły. Uwaga po deszczu, bo w niektórych miejscach jest trochę błota. Sama trasa łatwa i niewymagająca technicznie. Częściowo prowadzi przez centrum Katowic, więc uwaga na przechodniów.

