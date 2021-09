Rowerem do 17 km od Lędzin. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 17 km od Lędzin, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Miała być pętla ale po spałzowaniu i ponownym starcie traseo ,trasa z Mikołowa do Katowic Nikiszowiec znikła( Gniotek-Podlesie-Kostuchna-Giszowiec-Nikiszowiec).A to przebieg trasy którą zapisało Nikiszowiec-Janów-Mysłowice-Słupna-Brzęczkowice-Brzeźinka-Dziećkowice-Jazd Dziećkowice-Wygiełzów-Jamnice-Błędów-Bieruń-Promnice-Żwaków-Wilkowyje-Gniotek , na liczniku pykło razem 97 km.Trasa trudna ,żar lał się z nieba polecam dla wymagających zapalonych rowerzystów.Czas przejazdu z postojami nie zawsze pamiętałem o pauzie. Nawiguj

Korzystając z łaskawej jesiennej aury, Barbie wybrała się na wycieczkę do Parku Chorzowskiego. Startujemy na Giszowcu i przez Janinę jedziemy do miasta. Trasa przebiegała zarówno lasem jak i drogami asfaltowymi. W drodze powrotnej Barbie odwiedziła znane lokalnie Ranczo. Chętnym polecam wygooglować pochodzenie tego swoistego pomnika zwycięstwa ludzkiego ducha nad nałogiem. Pomnika, który swym chaosem i nieporządkiem pokazuje, że walka ta nie obyła się bez ofiar...

Sama trasa przyjemna, pomimo wielu terenów miejskich i postindustrialnych. Po drodze kilka absurdów projektowych przez co mamy w Katowicach kila odcinków zwanych śmieszką rowerową a nie ścieżką rowerową :) Np okolice okolice nieczynnej strzelnicy sportowej ze stromymi schodami bez miejsca na prowadzenie roweru albo okolice przejścia koło Osiedla Witosa gdzie kładkę dla rowerów dało by się spokojnie zrobić. Oba przejścia to strome schody zaznaczone jako ścieżka rowerowa, świetnie kontrastujące z ładnym gładkim przejazdem nad autostradą koło Benderowca gdzie znak każe zejść z roweru!! Cóż począć. taki urok i ciekawostka wielu miast śląskich :))

Średnia podróży liczona razem z postojami w parku i na Nikiszu:))

