Rowerem do 16 km od Imielina. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 11 - 12 września?

W końcu cieplej się zrobiło trzeba było żonę wyciągnąć z domu (pierwszy raz w tym roku). Założyłem jej nowy amortyzator, więc trzeba przetestować. Wybór padł na ruiny carskiej prochowni. Trasa o tyle ciekawa, że można ją przejechać praktycznie bez jazdy po ulicy. Polecam dla wypadów z potomstwem. Po drodze widziałem plac zabaw wśród zieleni - idealne miejsce na postój. Ze starej prochowni zostało tylko trochę betonu i dołożono do tego kupę śmieci. Wracając, jechaliśmy przez Kolonię Ludmiła (wygląda na starsze osiedle kopalniane). W pewnym momencie wjechaliśmy na czerwony szlak rowerowy prowadzący do OW "Rybaczówka" - czyli kawałek stawu w lesie. Dwie godziny wystarczyły a wiatr dawał trochę popalić. :) Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 16 km od Imielina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Dokładnie rok temu próbowałem znaleźć szyby kopalniane nieistniejących już kopalni. Teraz przyszła kolej na kolejne ;-). Po niektórych został dekiel a inne przestały bezpowrotnie istnieć. Szkoda przydała by się chociaż tabliczka w miejscu gdzie kiedyś stał szyb :-(. Poranek trochę mroźny -4 stopnie i to wspaniale się składa, gdyż tam gdzie zamierzam pojechać może być "dżyzda" , która mam nadzieję będzie zamarznięta :-). Oczywiście plany musiały jak zwykle ulec zmianie a to za sprawą inwestycji, które mają miejsce na terenach byłej Kopalni Piasku „Maczki-Bór”. Zakładałem około 85 km trasy ale musiałem ją skrócić, gdyż szukanie zajęło mi więcej czasu niż myślałem. Zdjęć też nie za wiele, bateria niedomagała :-( . Zaznaczyłem co ważniejsze. Punkty wyłącznie z opisem postaram uzupełnić o zdjęcia. Muszę tylko znowu je odwiedzić :-). Traska nie jest typową wycieczką rowerową, gdyż trzeba czasami zejść z roweru aby coś zobaczyć, znaleźć, przenieść rower :-).

Nawiguj