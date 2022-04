Rowerem do 11 km od Lędzin. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 16 - 17 kwietnia?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Lędzin? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 16 - 17 kwietnia wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 11 km od Lędzin. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Lędzin proponujemy na weekend 16 - 17 kwietnia.

Wycieczki rowerowe z Lędzin We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Lędzin, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 kwietnia w Lędzinach ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 17 kwietnia w Lędzinach ma być 15°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Do Orzesza na urodziny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,01 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 189 m

Suma podjazdów: 1 404 m

Suma zjazdów: 1 409 m Trasę rowerową mieszkańcom Lędzin poleca JIMMYtm Wycieczka do Orzesza miała charakter czysto rodzinny, ale każdy może ją zmodyfikować i pojechać dla własnych celów :)

Wycieczka w dużej mierze po lasach lub lokalnych osiedlach, kilka razy pod górę, ale bez specjalnych problemów.

Jedyna przeszkoda na dzisiejszej trasie, to ogrodzone elektrycznym pastuchem pastwisko z krowami. Wszystko zaznaczone w waypointach.

W tamtym rejonie radzę zmodyfikować trasę, my przeskakiwaliśmy przez rzekę, ale nie każdy będzie się chciał w to bawić :))

Cała reszta do przejechania, chociaż dzisiejszy "w mordę wind" dokuczał :))

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Mikołowa jedzie Barbie, a wraca kotlecik :)) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,3 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 859 m

Suma zjazdów: 918 m Trasę rowerową mieszkańcom Lędzin poleca JIMMYtm

Trasa pełna przygód i emocji. Aczkolwiek technicznie prosta i niewymagająca. Do tego urozmaicona i miła dla oka widokami. Do przejechania rowerem crossowym. Kilka bardzo miłych zjazdów po szutrze i asfalcie i o dziwo mało podjazdów. Większość trasy to szutry i mało uczęszczane lokalne dróżki. Jednak raz czy dwa przez bardziej ruchliwą drogę trzeba było przejechać.

Dzień był piękny, jednak jakieś złe siły się na nas uwzięły. A co takiego stało się po drodze? Wieśniak z widłami krzyczący MOJE POLE!!! i zabraniający przejazdu 50 metrów ścieżką. Zupełnie bez przyczyn i pomimo naszej uprzejmości, Cóż widocznie w domu pantofel, albo raczej nieudacznik, który obszczekuje wszystkich z pustej złośliwości i czujący się panem na swych włościach. Jako ciekawostkę dodam fakt, że tamtędy prowadzi żółty szlak PTTK. Niestety zmuszeni do szukania objazdu musieliśmy kawałek pola i lasku przejść z buta (100 metrów) Druga część działania złych sił to zwiększona grawitacja i przez to dwa upadki, jeden na szutrze wynikający z niedostosowania prędkości do umiejętności. Drugi na prostej drodze bez widocznej przyczyny. Tak oto Barbie poobijana niczym tytułowy kotlecik zakończyła wycieczkę. Niestety ten drugi upadek skończył się skręconym kciukiem na Izbie Przyjęć w dniu następnym. Mimo to wycieczka super i polecam wszystkim, którzy mieszkają w okolicy, zarówno Mikołowa w kierunku Katowic jak i Katowiczan chcących zobaczyć ładny rynek w Mikołowie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Tournee Barbie dookoła Katowic Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,32 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 115 m

Suma zjazdów: 1 139 m JIMMYtm poleca trasę mieszkańcom Lędzin

Plan był prosty Giszowiec - Piotrowice - Kochłowice - Chorzów - Park Śląski - Wełnowiec -Park Tysiąclecia Stary Sosnowiec - Nikiszowiec.

Niestety w okolicach Parku Śląskiego dziewczyny mi zastrajkowały i skończyło się na skrócie na Nikisz. Mimo że niepełna, trasa bardzo ciekawa, trochę podjazdów, parę zjazdów, ładny asfalt i parę kamienistych odcinków. Po wykonaniu pełnego planu, będzie bardzo ciekawą urozmaiconą pętlą w okół Katowic. Polecam wszystkim którzy mieszkają w okolicy i chcą poznać czasem nieznane bliskie okolice.

W parku Śląskim odwiedziliśmy restaurację "Willa Gardena" - niestety nie polecam. Obsługa traktuje rowerzystów jak zło konieczne, napoje bardzo drogie i w minimalnych ilościach - sok 0,2L Piwo 0,4 L - koszt 20 zł...

Uwaga - w okolicy zbudowanego RABENa - objazd bez problemu przez ul Poranną - Piłsudskiego i Osiedle Myśliwskie lub ul Oświęcimską

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Czeladzi Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,6 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 096 m

Suma zjazdów: 1 103 m Trasę rowerową mieszkańcom Lędzin poleca JIMMYtm Cel trasy to tym razem Food Trucki w Parku Śląskim, ale że pogoda ładna to grzechem byłoby pojechać tylko tam ;)

I znów wyszła ciekawa i urozmaicona trasa z wieloma odcinkami szutrowymi, polnymi, ale i asfaltem. Tereny od typowo miejskich, poprzez wiejskie, aż do leśnych. Trasa praktycznie przejezdna od początku do końca, jednak kilka razy prowadzi ścieżkami mało uczęszczanymi. Wszystko opisane w waypointach. Raz też trzeba było przejść przez pole, bo jakaś firma postanowiła ogrodzić wszystko, nie respektując ścieżek na mapach.

Ogólnie moim zdaniem trasa udana i polecam każdemu kto chce się przekonać, jakie ciekawe tereny są w okolicy w której na co dzień żyje.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Chudowie, lecz inaczej :) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 70,24 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 125 m

Suma podjazdów: 1 210 m

Suma zjazdów: 1 235 m Trasę dla rowerzystów z Lędzin poleca JIMMYtm Zainspirowana trasą jednego z użytkowników tego portalu, Barbie postanowiła pojechać inną droga do Chudowa. Trasa bardzo urozmaicona, od szerokich asfaltów po wąskie leśne singletracki, od gładkich dróg do korzeni kamieni i piachu. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Po drodze, bardzo ciekawy Śląski Ogród Botaniczny.

Polecamy wycieczkę każdemu kto przejedzie 70 km.

Nawiguj

