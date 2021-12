Rowerem do 11 km od Lędzin. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 grudnia?

Rowerem z Lędzin

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 grudnia w Lędzinach ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 12 grudnia w Lędzinach ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie wreszcie widzi żubra

Stopień trudności: 1

Dystans: 68,69 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 130 m

Suma podjazdów: 1 204 m

Suma zjazdów: 1 210 m

JIMMYtm poleca trasę rowerzystom z Lędzin

Dzięki podpowiedzi Pana79 udało się w końcu dojechać i zobaczyć żubry :) Dzięki, stary.

Trasa, jak się dało, to prowadzona leśnymi drogami, jeden dłuższy asfaltowy odcinek pozwala na ominięcie Tychów bokiem, trafił się też jeden zarośnięty trawą, rzadko uczęszczany. Knajpka przy Żubrowisku bardzo ciekawa, dobre dania, ładny wystrój. Niestety brak piw kraftowych, ale nie można mieć wszystkiego :)) koło Furmańca trafiliśmy na piknik z pieczonym świniakiem. Miły pan poczęstował nas darmowym sokiem Tymbarku, dzięki!

Polecam trasę wszystkim, nawet jeżeli żubry nie są wystarczającą atrakcją, to piękne lasy wokoło wynagrodzą kilometry w nogach.

