Rowerem do 11 km od Lędzin. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 26 - 27 marca?

Rozważasz trasę rowerową z Lędzin? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 26 - 27 marca mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 11 km od Lędzin. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Lędzin proponujemy na weekend 26 - 27 marca.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Lędzin We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Lędzin, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 marca w Lędzinach ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 27 marca w Lędzinach ma być 17°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Tournee Barbie dookoła Katowic Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,32 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 115 m

Suma zjazdów: 1 139 m Trasę dla rowerzystów z Lędzin poleca JIMMYtm Plan był prosty Giszowiec - Piotrowice - Kochłowice - Chorzów - Park Śląski - Wełnowiec -Park Tysiąclecia Stary Sosnowiec - Nikiszowiec.

Niestety w okolicach Parku Śląskiego dziewczyny mi zastrajkowały i skończyło się na skrócie na Nikisz. Mimo że niepełna, trasa bardzo ciekawa, trochę podjazdów, parę zjazdów, ładny asfalt i parę kamienistych odcinków. Po wykonaniu pełnego planu, będzie bardzo ciekawą urozmaiconą pętlą w okół Katowic. Polecam wszystkim którzy mieszkają w okolicy i chcą poznać czasem nieznane bliskie okolice.

W parku Śląskim odwiedziliśmy restaurację "Willa Gardena" - niestety nie polecam. Obsługa traktuje rowerzystów jak zło konieczne, napoje bardzo drogie i w minimalnych ilościach - sok 0,2L Piwo 0,4 L - koszt 20 zł...

Uwaga - w okolicy zbudowanego RABENa - objazd bez problemu przez ul Poranną - Piłsudskiego i Osiedle Myśliwskie lub ul Oświęcimską

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Barbie wreszcie widzi żubra Stopień trudności: 1.0

Dystans: 68,69 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 130 m

Suma podjazdów: 1 204 m

Suma zjazdów: 1 210 m Trasę dla rowerzystów z Lędzin poleca JIMMYtm

Dzięki podpowiedzi Pana79 udało się w końcu dojechać i zobaczyć żubry :) Dzięki, stary.

Trasa, jak się dało, to prowadzona leśnymi drogami, jeden dłuższy asfaltowy odcinek pozwala na ominięcie Tychów bokiem, trafił się też jeden zarośnięty trawą, rzadko uczęszczany. Knajpka przy Żubrowisku bardzo ciekawa, dobre dania, ładny wystrój. Niestety brak piw kraftowych, ale nie można mieć wszystkiego :)) koło Furmańca trafiliśmy na piknik z pieczonym świniakiem. Miły pan poczęstował nas darmowym sokiem Tymbarku, dzięki!

Polecam trasę wszystkim, nawet jeżeli żubry nie są wystarczającą atrakcją, to piękne lasy wokoło wynagrodzą kilometry w nogach.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie po sześćdziesiątce :) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 60,32 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 1 088 m

Suma zjazdów: 1 103 m Rowerzystom z Lędzin trasę poleca JIMMYtm Rodzinny wypad na parę kilometrów po okolicy.

trasa mieszana, szutrowo asfaltowa z paroma kilkumetrowymi odcinkami wzmożonej uwagi. Był to zarazem chrzest bojowy mojego nowego nabytku, Trek Stache! Owszem, Stasiek zagości na okolicznych szlakach na dłuższy czas ;) sama trasa łatwa i przyjemna, jednak bez jakiś specjalnych miejsc gdzie można by się było zatrzymać na małe co nieco. A zatem polecam parę snickersow w plecaku :))

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Jaworznie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,97 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 970 m

Suma zjazdów: 951 m JIMMYtm poleca trasę mieszkańcom Lędzin

Dzisiejszy rekord temperatury to 47,3 stopni w słońcu, ale to przecież nie jest przeszkodą by wziąć córkę i razem z Barbie pojechać na odnowiony rynek w Jaworznie. Sama trasa bardzo przyjemna, chociaz odcinek nad Białą Przemszą dość piaszczysty i zarośnięty, niestety nie zbyt często przecierany. Nagroda był widok świeżo ściętych przez bobry drzew, jak byśmy ledwo co je sploszyli. Poza tym, odcinkiem trasa urozmaicona i ciekawa. Sam rynek warty zobaczenia że względu na ciekawe fontanny.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do Orzesza na urodziny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,01 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 189 m

Suma podjazdów: 1 404 m

Suma zjazdów: 1 409 m Trasę rowerową mieszkańcom Lędzin poleca JIMMYtm

Wycieczka do Orzesza miała charakter czysto rodzinny, ale każdy może ją zmodyfikować i pojechać dla własnych celów :)

Wycieczka w dużej mierze po lasach lub lokalnych osiedlach, kilka razy pod górę, ale bez specjalnych problemów.

Jedyna przeszkoda na dzisiejszej trasie, to ogrodzone elektrycznym pastuchem pastwisko z krowami. Wszystko zaznaczone w waypointach.

W tamtym rejonie radzę zmodyfikować trasę, my przeskakiwaliśmy przez rzekę, ale nie każdy będzie się chciał w to bawić :))

Cała reszta do przejechania, chociaż dzisiejszy "w mordę wind" dokuczał :))

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Marcin Najman poszedł pod nóż a nad KSW zawisły czarne chmury