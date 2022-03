Rowerem do 11 km od Lędzin. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 5 - 6 marca?

Żubrowisko chodziło nam dość długo po głowie. Skoro więc nadarzyła się okazja, wskoczyliśmy na rowery i pojechaliśmy. Sama trasa prosta, chociaż można by było ominąć jeden czy dwa fragmenty asfaltu. Niestety samo żubrowisko to teren zamknięty, więc po przejechaniu kawałka wzdłuż płotu, skierowaliśmy się do domu ;) Może jeszcze kiedyś wrócimy, bo same lasy Pszczyńskie są śliczne. Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Lędzin, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Czeladzi

Stopień trudności: 1

Dystans: 52,6 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 096 m

Suma zjazdów: 1 103 m

Rowerzystom z Lędzin trasę poleca JIMMYtm

Cel trasy to tym razem Food Trucki w Parku Śląskim, ale że pogoda ładna to grzechem byłoby pojechać tylko tam ;)

I znów wyszła ciekawa i urozmaicona trasa z wieloma odcinkami szutrowymi, polnymi, ale i asfaltem. Tereny od typowo miejskich, poprzez wiejskie, aż do leśnych. Trasa praktycznie przejezdna od początku do końca, jednak kilka razy prowadzi ścieżkami mało uczęszczanymi. Wszystko opisane w waypointach. Raz też trzeba było przejść przez pole, bo jakaś firma postanowiła ogrodzić wszystko, nie respektując ścieżek na mapach.

Ogólnie moim zdaniem trasa udana i polecam każdemu kto chce się przekonać, jakie ciekawe tereny są w okolicy w której na co dzień żyje.

