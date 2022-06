Rowerem do 11 km od Lędzin. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Trasy rowerowe w pobliżu Lędzin

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Lędzin, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,34 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 1 217 m

Suma zjazdów: 1 237 m

Trasę dla rowerzystów z Lędzin poleca JackWolfskinKatowice

Bocianie gniazda, kapliczki, pola i piękna polska swojskość. Mimo, że znajdujemy się praktycznie w centrum aglomeracji śląskiej ta trasa pokazuje, że nie trzeba daleko szukać aby oderwać się na chwilę od miejskiego gwaru i pędu życia. Zachęcam do rozpoczęcia trasy na stacji Mysłowice Kosztowy. Dostaniemy się tam pociągiem z Katowic w niecałe 30 min, cena biletu normalnego z rowerem wynosi około 10 zł. Praktycznie cała trasa przebiega po lokalnych droga asfaltowych z małymi wyjątkami na odcinku przy zbiorniku wodnym- tam ścieżka prowadzi po płytach betonowych, z którymi poradzi sobie każdy rowerzysta. Mimo 40 km jazdy trasa nie jest trudna dlatego nikt nie powinien mieć problemu z jej przejechaniem.

<h2> Trasa bierze udział w akcji Jack Wolfskin #podzielsięszlakiem </h2>

Przejedź wyznaczoną trasę i odbierz nagrodę - Wilczą Paczkę (ilość nagród jest ograniczona), w skład której wchodzą gadżety z limitowanej serii:<br />

• Kubek Jack Wolfskin w stylu retro<br />

• Zestaw ręcznie robionych pinów outdoorowych<br />

<b>Spiesz się, liczba paczek jest ograniczona!</b><br />

Aby zaliczyć trasę, nagraj ją w aplikacji Traseo lub zrób zdjęcia w wyznaczonych punktach kontrolnych i udostępnij trasę lub zdjęcia z tej trasy na FB i IG oznaczając Profile Jack Wolfskin Poland