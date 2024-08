Rowerem do 10 km od Imielina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 3 - 4 sierpnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w pobliżu Imielina? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 10 km od Imielina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Imielina warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe z Imielina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Imielina, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 03 sierpnia w Imielinie ma być 25°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 44%. W niedzielę 04 sierpnia w Imielinie ma być 25°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 25%. 🚲 Trasa rowerowa: Dookoła Jaworzna Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,49 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 605 m

Suma zjazdów: 605 m Trasę dla rowerzystów z Imielina poleca JacekG155 Szlakami rowerowymi dookoła Jaworzna i Zalewu Dziećkowice.

Start i koniec przy Geoparku utworzonego w kamieniołomie pod Sodową Górą.

Trasa przebiega głównie przez lasy i tereny zielone.

Nad zalewem Dziećkowice możliwość kąpieli. W sezonie czynne bary.

W Chełmku polecamy lokal "Ptyś cafe" gdzie można nie tylko skosztować lodów, ale też coś konkretnego.

Spod góry Grodzisko widoki na okolicę aż po Beskidy z Babią Górą, Pilskiem, Beskidem Śląskim i Małym.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno --- Moszna Stopień trudności: 1.0

Dystans: 251,1 km

Czas trwania wyprawy: 19 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 904 m

Suma zjazdów: 906 m AlterSpider poleca trasę rowerzystom z Imielina Nocna wyprawa na Zamek w Mosznej. A w niej : Zamek w Mosznej jest jedną z największych atrakcji Opolszczyzny i jednym z najciekawszych zamków w Polsce. Swoją sławę zawdzięcza bajkowemu wyglądowi - ma 365 pomieszczeń, 99 wież i wieżyczek. Do 30 września na gości zamku czeka wyjątkowa atrakcja - do zwiedzania udostępnione zostały dwie z największych pałacowych wież. Gogolin -- Rozwój miasteczka związany był z ściśle z przemysłem wapienniczym - w drugiej połowie XIX w. funkcjonowało tu 47 pieców szybowych, co stanowiło największe ich zgromadzenie na terenie woj. opolskiego. Do dziś w rejonie Gogolina znajduje się piętnaście wapienników, w tym jeden podwójny. Piece wapiennicze są zabytkami techniki o niezaprzeczalnej urodzie, a jako relikty dawnego sposobu wypału wapna posiadają także dużą wartość naukową.

Bateria trzech pieców wapienniczych o nazwie „Dąbrowski” jest pozostałością dużego zakładu wapienniczego - w jej sąsiedztwie stały cztery piece szybowe na planie koła, rozebrane w 2003 r. oraz wzniesione ok. 1890 r. cztery piece kręgowe, rozebrane w latach 60tych XX wieku. Istniejące piece powstały w 1874 r. i były użytkowane do 1988 roku. W 1888 r. zostały wykupione przez firmę „Kaufsvereinigung GmBH”, w latach 30tych XX w. stały się własnością firmy „Ost und Mitteldeutsche Zement und Kalkindustrie. Werk Gogolin”. Podczas modernizacji w 1960 r. ceglane kominy zastąpiono niższymi, wykonanymi z blachy stalowej; wykonano nową wewnętrzną okładzinę żaroodporną, zamieniając przy tym kształt szybu z beczkowatego na cylindryczny, a także wprowadzono wymuszony elektrycznymi dmuchawami obieg powietrza. W ostatnich latach piece szybowe zostały odrestaurowane, a teren wokół nich zagospodarowany.

Krapkowice to pierwsza nasza miejscowość na trasie do Kotliny Kłodzkiej, przyjechaliśmy tu z samego rana, by zobaczyć ciekawe zabytki w tym historycznym miasteczku. Początki Krapkowic sięgają XIII wieku, ponoć okolice te były wówczas we władaniu zakonu rycerskiego Templariuszy, którzy wg legendy założyli tutejszy zamek, kościół oraz poboiski zamek w Otmęcie. Dawniej były to dwie osobne miejscowości po dwóch stronach Odry - Otmęt i Krapkowice, dziś to jedno miasto.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno - Skansen kolejowy w Pyskowicach Stopień trudności: 1.0

Dystans: 115,38 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 634 m

Suma zjazdów: 636 m Trasę rowerową mieszkańcom Imielina poleca AlterSpider Skansen kolejowy w Pyskowicach – skansen taboru kolejowego utworzony w 1998 roku na terenie nieczynnego kompleksu wagonowni i lokomotywowni zlokalizowanego przy stacji Pyskowice z inicjatywy Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów. Towarzystwo nieformalnie funkcjonowało już od 1993 r., jako grupa miłośników kolei z Polski i ich zagranicznych przyjaciół-inwestorów, w celu ratowania zabytkowego taboru. Jako pierwszą wyremontowano i przekazano do Stoomcentrum Maldegem[w innych językach] lokomotywę Ol49-12.

W skansenie do tej pory zachowano kilkadziesiąt lokomotyw parowych, 11 lokomotyw spalinowych, ponad 20 wagonów towarowych i osobowych, tendry, dźwig kolejowy oraz elektryczny zespół trakcyjny EW90]. Kolekcję parowozów wzbogaciły m.in. eksponaty z Łaz i likwidowanego skansenu w Krzeszowicach

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno -Kocierz Resort Stopień trudności: 1.0

Dystans: 141,02 km

Czas trwania wyprawy: 15 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 534 m

Suma podjazdów: 1 006 m

Suma zjazdów: 998 m Rowerzystom z Imielina trasę poleca AlterSpider

Położony w Karpatach ośrodek w górskim stylu, 16 km od parku dinozaurów i rozrywki Dinolandia oraz eksponatów w parku miniatur Świat Marzeń. Przełęcz Kocierska (718 m) – przełęcz w Beskidzie Małym, między szczytami Błasiakówka i Roczenka. Stanowi najniższy punkt w głównym grzbiecie Beskidu Andrychowskiego (wschodnia część Beskidu Małego). Jednocześnie punkt zwornikowy: zbiegają się tutaj grzbiety Góry Cygańskiej, Kocierza i Potrójnej (Czarny Groń).

Przez przełęcz biegnie granica między miejscowościami Targanice w województwie małopolskim i Kocierz Rychwałdzki w województwie śląskim, oraz droga wojewódzka nr 781 z Andrychowa w kierunku Żywca. Na przełęczy znajduje saię ostry zakręt o nazwie Zakręt Beskid, a po obu stronach szosy dwa parkingi samochodowe. Dawniej biegł tędy szlak kupiecki z Krakowa przez Żywiec na Węgry i stał drewniany zajazd (spłonął w 1908 r.). W końcu XVIII w. drogę przekształcono w tzw. Gościniec Kocierski – najstarszą drogę w Polsce o bitej nawierzchni. Nazwa Kocierza może pochodzić od słowackiego „chotar”, oznaczającego granicę. Istnieje też inna wersja, że prawdopodobnie licznie występowały tu niegdyś rysie. W latach 30. XX wieku działało w tym miejscu schronisko turystyczne na Przełęczy Kocierskiej, obecnie już nieistniejące. Po wojnie bytomska Kopalnia Węgla Kamiennego Miechowice wybudowała na przełęczy duży ośrodek wypoczynkowy, wówczas bardzo komfortowy. W budynku tym kręcono wiele scen serialu Dyrektorzy. W latach 90. ośrodek ten został sprywatyzowany. Odbywają się w nim konferencje, różnego rodzaju imprezy, jest hotel, restauracja, regionalna karczma, basen, korty tenisowe, boisko, park linowy. Ośrodek ten prowadzi również wyciąg narciarski na drugim wyrębie na wschodnim stoku opadającym do Targaniczanki.

Obecnie Przełęcz jest węzłem szlaków turystycznych

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno - Muzeum Pożarnictwa w Alwerni Stopień trudności: 1.0

Dystans: 115,4 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 173 m

Suma podjazdów: 808 m

Suma zjazdów: 804 m AlterSpider poleca trasę mieszkańcom Imielina

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – muzeum pożarnictwa w małopolskiej Alwerni powstało 4 maja 1953 z inicjatywy kpt. Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana, patrona strażaków. Jest to najstarsze, dostępne do zwiedzania, muzeum pożarnictwa w Polsce. Od chwili założenia zebrano kilkaset eksponatów technicznych, plakaty, afisze i kalendarze. Wyjątkowo cennymi eksponatami są wozy konne z lat 1910, 1912, 1913, i samochody: Mercedes z 1926, Polski Fiat z 1936, sikawki ręczne i silniki, motopompy, toporki, hełmy i sztandary. Większość tych cennych eksponatów zostało zebranych przez kpt. Gęsikowskiego jako dary od jednostek strażackich z całej Małopolski, a nierzadko z całego kraju i zagranicy. W muzealnych gablotach można zobaczyć również zbiory filumenistyczne i filatelistyczne, kolekcje medali, odznaczeń, plakietek oraz fotografie. Dostępne są również eksponaty związane z dziejami Alwerni, klasztoru ojców bernardynów oraz okolicznych miejscowości.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Naprawa i przegląd roweru. Sprawdź, gdzie możesz je wykonać w Imielinie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Zadbaj o stan techniczny roweru

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.