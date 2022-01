Rowerem do 10 km od Imielina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Ścieżki rowerowe z Imielina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Imielina, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 15 stycznia w Imielinie ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Imielinie ma być 2°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 45,91 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 255 m

Suma zjazdów: 256 m

AlterSpider poleca trasę mieszkańcom Imielina

Trasa miła łatwa i przyjemna. Celem zamek w Będzinie.Trochę przyrody na początku, powrót standardową drogą. Ogólnie wycieczka przed lub po obiadku. :)

Królewski Zamek Będziński – średniowieczna warownia obronna wzniesiona przez Kazimierza Wielkiego w systemie tzw. Orlich Gniazd w Małopolsce, 4,5 km od granicy ze Śląskiem, na wzgórzu nad Czarną Przemszą; wielokrotnie niszczona, odbudowana w 1956.