Przegląd września 2021 w Bieruniu, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Protest tyszan i bierunian. Nie chcą kolejnego zakładu, z którego będzie śmierdzieć. Chodzi o tyszan z Urbanowic, Jaroszowic i Cielmic oraz bierunian sąsiadujących z tymi dzielnicami. Ich wspólnym problemem są przykre zapachy, jakie wydobywają się z oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci. A teraz dowiadują się, że o pozwolenie na budowę stara się firma, która chce postawić zakład potęgujący dotychczasową uciążliwość zapachową. W środę, 29 września, wieczorem zebrali się przy ul.Lokalnej w Tychach, by wspólnie wyrazić swoje zdecydowane NIE i podpisać petycję do prezydenta Tychów.

