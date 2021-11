Przegląd tygodnia z 28.11.2021 w Bieruniu. Najważniejsze wydarzenia od 21.11 do 27.11.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

To już ostatnie dni szlabanów na bramkach autostrad A2 i A4 zarządzanych przez państwo. 1 grudnia szlabany będą już cały czas otwarte, ale kierowcy i tak będą musieli płacić za przejazd. Zmieni się jednak sposób płacenia. Nowością jest e-bilet oraz możliwość płacenia przez kierowców osobówek za pomocą popularnej aplikacji Autopay. Tą ostatnią można tez płacić na innych płatnych odcinkach autostrad, zarządzanych przez koncesjonariuszy. To nowość, dostępna dla kierowców osobówek od kilku dni. Jesteście z nią zaznajomieni?

Znane sklepy wycofują całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. To m.in. jajka, sery i wędliny. Główny Inspektorat Sanitarny podjął decyzję o utylizacji tych produktów. Żywność wskazana na liście do wycofania jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu i poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Poznaj LISTĘ

Sprawia to, że buraki mają doskonałe właściwości lecznicze. Dzięki spożywaniu odpowiedniej ilości buraka możemy wzmocnić naszą odporność, a nawet zapobiec przedwczesnemu starzeniu się. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale syrop z buraka działa doskonale na kaszel i przeziębienie.

Tygodniowa prasówka 28.11.2021: 21.11-27.11.2021 Bieruń: pozostałe wydarzenia

