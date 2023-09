Przegląd tygodnia z 24.09.2023 w Bieruniu. Najważniejsze wydarzenia od 17.09 do 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierunia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dni otwarte w leszczynowym sadzie Tree Nuts. Zobaczcie zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Bieruń, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dni otwarte w leszczynowym sadzie Tree Nuts. Zobaczcie zdjęcia Dni otwarte w leszczynowym sadzie Tree Nuts: 23-24 września 2023. W programie spacery w leszczynowym sadzie, samodzielne zbieranie orzechów laskowych, degustacje orzechowych przetworów (ale także innych), możliwość fotografowania się w ciągniku, charytatywny kiermasz słodkości... Pierwszy dzień za nami, ale jutro program ten sam. 📢 Wizyta premiera w Imielinie. Mateusz Morawiecki odwiedził Rodzinny Dom Dziecka - zobacz zdjęcia Wizyta premiera na Śląsku. Mateusz Morawiecki z Katowic pojechał rodzinnego domu dziecka w Imielinie. Podczas wizyty rozmawiał z dziećmi m.in. o sporcie, a także o ich planach na przyszłość.

📢 Śmiertelny wypadek w Bieruniu. Uderzyli fiatem pandą w słup - dwie młode osoby nie żyją! Koszmarny wypadek w Bieruniu. 18 września, około godziny 0:55, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach otrzymała informację o zdarzeniu drogowym przy ulicy Wawelskiej w Bieruniu. Wypadek okazał się tragiczny w skutkach - śmierć poniosły dwie osoby (30l. i 19l.).

Tygodniowa prasówka 24.09.2023: 17.09-23.09.2023 Bieruń: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bieruniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Duży pożar w Lędzinach. Pustostan zajął się ogniem. Ewakuowano 20 osób z sąsiednich budynków W środę 20 września o godz. 15:50 w Lędzinach na ulicy Pokoju w pow. bieruńsko-lędzińskim doszło do pożaru. Ogniem zajął się pustostan - budynek jednokondygnacyjny, połączony łącznikiem z bliźniaczym budynkiem mieszkalnym. Z budynku mieszkalnego ewakuowano 20 osób. Część dachu uległo zawaleniu.

📢 Aleksandra Popławska w nietypowych butach na jesień i Olga Bołądź w spódnicy, którą nosiło się lata temu. Gwiazdy na festiwalu w Gdyni Buty Aleksandry Popławskiej to model, którego łatwo nie dopatrzymy się na mieście, ani w sklepie, z kolei spódnica Olgi Bołądź w takim wydaniu przywodzi na myśl lata 90. Do dawnych trendów, które powracają na salony, nawiązują też w swoich stylizacjach między innymi Marianna Zydek czy Sonia Bohosiewicz. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa w najlepsze, a wraz z kolejnymi dniami przybywają na niego następni goście ze świata kina. 📢 Tyskie Szpilki zachęcają do tańca i walki z rakiem piersi Tyskie Szpilki chcą pobić rekord Polski w tańcu do piosenki "Jerusalema". Treningi w każdy weekend na placu Baczyńskiego w Tychach. Próba generalna - o godz. 14 w dniu 14 października 2023 przed halą sportową, a o piętnastej - bicie rekordu. Jest to impreza towarzysząca III Konferencji RakOff, która zaplanowana jest na siedemnastą w mediatece tego samego dnia.

📢 Pożar w Lędzinach. W płomieniach stanęła dawna szkoła podstawowa. Trwają działania dogaszające W środę, w godzinach popołudniowych w Lędzinach, przy ulicy Pokoju wybuchł pożar pustostanu, który niegdyś pełnił funkcję szkoły podstawowej, a następnie noclegowni. W okolicy występuje duże zadymienie. Straż pożarna prowadzi działania dogaszające. Po przeszukaniu budynku nie znaleziono osób poszkodowanych. 📢 Koszmarny wypadek w Lędzinach - o krok od tragedii! 18-latek wjechał Hondą na chodnik i potrącił matkę z malutkim dzieckiem To mogło zakończyć się tragedią! 18-latek jadąc Honda, potracił pieszą idącą z wózkiem. Kobieta i jej 1,5 roczne dziecko trafiła do szpitala.

📢 Te rzeczy dostaniesz ZA DARMO w Tychach i okolicy! Czego pozbywają się mieszkańcy Tychów, Bierunia, Pszczyny i Mikołowa? Te rzeczy odbierzesz ZA DARMO w okolicy Tychów! Przeszukując internet, znaleźć można mnóstwo ofert produktów, które odebrać można za darmo. Najczęściej są to meble, ubrania czy sprzęty AGD. Niektóre z nich są w bardzo dobrym stanie, podczas gdy inne wymagają naprawy lub czyszczenia. Warto czasem poprzeglądać darmowe ogłoszenia na OLX, da się tam znaleźć naprawdę super rzeczy!

📢 III Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora Silver Silesia w Tychach III Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora Silver Silesia odbywają się w Tychach w dniach 19-20 września 2023. Seniorzy z całego województwa śląskiego korzystają z wykładów, konsultacji i badań medycznych oraz programu kulturalnego. Wszystko to przy alei Piłsudskiego 16 - w mediatece, hali sportowej i przed nią. 📢 Jesienne paznokcie, które spodobają się minimalistkom i fankom quiet luxury. Pazurki w kolorze kokosowego mleka pięknie wyglądają na dłoni Coconut milk nails to kolejna propozycja kolorystyczna jesiennych paznokci. Tym razem nie jest to manicure nawiązujący do barw, które dominują na zewnątrz, czyli brązów, czerwieni, czy ciepłego pomarańczowego. Dzisiaj proponujemy coś, co podkreśli waszą powakacyjną opaleniznę i łączy w sobie najgorętszy trend ostatnich lat i dni, czyli minimalizm i cichy luksus w jednym.

📢 Wielki dzień dla posiadaczy iPhone'ów! iOS 17 już jest dostępny. Jak się przygotować do instalacji? iOS 17 już jest dostępny!. Publiczne udostępnienie nowego systemu jest co roku świętem dla każdego użytkownika urządzeń Apple. System otrzymał wiele ciekawych, nowych funkcji, na które od dawna czekali użytkownicy. Zobacz wszystko, co wiemy o iOS 17 oraz jak zainstalować system. Podpowiadamy też, jak się do niej przygotować.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Kandydaci do Senatu z woj. śląskiego. Sprawdź LISTY WYBORCZE z wszystkich okręgów Wybory do Senatu 2023: LISTY WYBORCZE z całego woj. śląskiego. Już 15 października wybierzemy swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie. W woj. śląskim do obsadzenia jest 13 mandatów senatorskich w 13 okręgach wyborczych. Poznajcie listy wyborcze z wszystkich okręgów naszego regionu. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ" i poznajcie wszystkich kandydatów w wyborach do Senatu 2023.

