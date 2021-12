Przegląd tygodnia z 19.12.2021 w Bieruniu. Najważniejsze wydarzenia od 12.12 do 18.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierunia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.12 a 18.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pakowanie świątecznych prezentów. Sprawdź, jak łatwo i elegancko zapakować gwiazdkowe upominki”?

Przegląd tygodnia: Bieruń, 19.12.2021. 12.12 - 18.12.2021: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pakowanie świątecznych prezentów. Sprawdź, jak łatwo i elegancko zapakować gwiazdkowe upominki Pakowanie świątecznych prezentów to dla wielu z nas nie lada wyzwanie. Często chcemy uniknąć obdarowywania bliskich upominkami włożonymi do tradycyjnych torebek prezentowych i staramy się samodzielnie zapakować gwiazdkowe prezenty. Świąteczne podarunki wcale nie muszą być opakowane bajecznie kolorowo. Wybór odpowiedniego papieru, dekoracji i wstążek to kwestie bardzo indywidualne, bo zależą od gustu i poczucia smaku każdego z nas. Podpowiadamy, jak łatwo i stylowo zapakować prezent, żeby wyglądał elegancko i efektownie. 📢 Gdzie na nordic walking do 19 km od Lędzin. Pomysły na sportowy dzień w weekend 18 - 19 grudnia Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking w pobliżu Lędzin? Z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść propozycji na najbliższy tydzień (od 18 grudnia). Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Podpowiadamy, gdzie można się wybrać z Lędzin na nordic walking. Tym razem wybraliśmy ścieżki w odległości do 19 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

📢 Jarmarki Bożonarodzeniowe w woj. śląskim 2021. Te miasta zapraszają na świąteczne stragany i inne wyjątkowe atrakcje Tradycja organizacji jarmarków bożonarodzeniowych z roku na rok przybiera na sile. Wszystko zaczęło się w stolicy Dolnego Śląska, a z czasem świąteczny targ pojawiał się na rynkach mniejszych miast i miasteczek. W tym roku, liczniej niż w minionym, zostały zorganizowane jarmarki. Ten w Katowicach już od kilku dni przyciąga tłumy osób spragnionych świątecznej gorączki

Tygodniowa prasówka 19.12.2021: 12.12-18.12.2021 Bieruń: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bieruniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Budowa S1: GDDKiA unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty na budowę 10-kilometrowego odcinka ekspresówki Mysłowice - Bieruń. Powód? Budimex jednak nie wybuduje 10 kilometrów drogi ekspresowej 1 między Mysłowicami i Bieruniem, choć to oferta tej firmy została wybrana jako najkorzystniejsza. Po odwołaniu innej firmy, wybór oferty unieważniono. Obecnie trwa analiza pozostałych ofert. To był już ostatni odcinek S1, na budowę którego wyłoniono wykonawcę. Wszystko wskazuje na to, że odwołanie znowu wydłuży ten proces o kilka tygodni.

📢 Spór zbiorowy w kopalniach PGG w Śląskiem. Górnicy chcą zarabiać ponad 8 tys. zł. - Jeszcze przed świętami - mówi Bogusław Ziętek Działające w Polskiej Grupie Górniczej związki zawodowe, złożyły pismo w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego. Związkowcy wskazują, że ze względu na rosnącą inflację oraz "zwiększony wysiłek załóg górniczych", oczekują podniesienia średniego wynagrodzenia w spółce do ponad 8 tys. zł. Oznaczałoby to dla nich podwyżkę o niespełna 400 zł. Co na to druga strona? 📢 XIII Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy i Pszczyński Jarmark Świąteczny zapraszają rzez weekend. Zobaczcie program 17 grudnia 2021 zaczynają się jarmarki bożonarodzeniowe w Tychach i Pszczynie. Potrwają do niedzieli, 19 grudnia. W programie jarmarku pszczyńskiego - tradycyjna zupa wigilijna, do której dzielenia przystępują starosta i burmistrz 📢 Najwięcej zakażeń w woj. śląskim. Wciąż bardzo dużo zgonów. Gdzie sytuacja jest najgorsza? W piątek 17 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 027 nowych zakażenia - to o 20 proc. mniej, niż było ich w ubiegły piątek! Wciąż jednak na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się ilość zgonów - w kraju zmarło 566 osób. W Polsce najwięcej nowych zakażeń jest w woj. śląskim.

📢 W Śląskiem jest CZARNA STREFA - jest jedną z trzech w Polsce! Tam sytuacja jest najpoważniejsza! CZARNA STREFA. W czwartek 16 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22 097 nowych zakażeniach i o sporej ilości zgonów - aż 592 osoby zmarły minionej doby! W woj. śląskim zarejestrowano 2901 przypadków - najwięcej w Polsce! Już od kilku dni to właśnie w Śląskiem notowanych jest najwięcej zakażeń! Nie bez kozery, jedna z trzech obecnie CZARNYCH STREF w Polsce, znajduje się w woj. śląskim!

📢 Te dane przerażają! Jaka jest śmiertelność w woj. śląskim? Sprawdź, ile osób zmarło w miastach PANDEMIA. W środę 15 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało 24 266 nowych zakażeniach - to o ok. 15 proc. mniej zakażeń niż w ubiegła środę! Więcej jest jednak zgonów - to REKORD! Minionej doby odnotowano ich największą liczbę podczas trwającej IV fali pandemii - aż 669!

📢 Piastowski Krzyż Wolności i medale. Obchody 40. rocznicy strajku w KWK Piast w Bieruniu. Zobaczcie zdjęcia Zakończyły się dwudniowe obchody 40. rocznicy najdłuższego strajku podziemnego w Polsce i na świecie - strajku górników KWK Piast, który trwał dwa tygodnie, od 14 do 28 grudnia. Były m.in. rekonstrukcja atmosfery tamtych dni, bieg, medale dla szczególnie zasłużonych, poświęcenie krzyża, msza w kościele św. Barbary... 📢 Od dziś obowiązują NOWE obostrzenia! Co zostanie zamknięte, gdzie będą limity? Sprawdź! Dziś, w środę 15 grudnia, wchodzą w życie NOWE obostrzenia. Zmniejszone zostały limity miejsce w kinach, obiektach sportowych, teatrach i kościołach. Zamknięte zostaną dyskoteki i kluby. Co się jeszcze zmieni przed świętami Bożego Narodzenia? SPRAWDŹCIE NASZĄ GALERIĘ 📢 40. rocznica strajku górniczego w KWK Piast w Bieruniu. Zobaczcie zdjęcia rocznica strajku górniczego w KWK Piast w Bieruniu. Pod kopalnią stanął czołg, pojawiło się wojsko, koksiaki. Wróciły obrazy z 14 grudnia 1981 r., ożyły wspomnienia.

📢 Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w woj. śląskim. Tysiąc złotych przez rok lub po 500 zł przez dwa lata. Nowy zasiłek na dzieci po nowym roku Od przyszłego roku, czyli od 1 stycznia 2022 r., na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia, będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wniosek o przyznanie dodatkowych pieniędzy na dzieci do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

📢 Rekord zgonów w Śląskiem - zmarło aż 101 osób jednego dnia! Gdzie najwięcej nowych zakażeń? Jak poinformowało we wtorek 14 grudnia Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń jest 17 460 - to o ok. 10 proc. mniej niż w ubiegły wtorek. Jest jednak więcej zgonów! Minionej doby w Polsce zmarło aż 537 osób (z powodu COVID-19, lub chorób współistniejących), z czego w woj. śląskim 101 - to czarny rekord IV fali pandemii.

📢 Śląskie już niemal całe CZERWONE! Zielony dawno BRAK! Tak wyglądałby podział na strefy - PRZERAŻAJĄCE! Gdzie jest najgorzej? Od kilku nastu dni, to w śląskim zazwyczaj notowanych jest dziennie najwięcej nowy zakażeń. Jak aktualnie wyglądałby podział na strefy zielone, żółte i czerwone, gdyby obowiązywały? Gdzie jest najgorzej? Sprawdź w galerii. 📢 Stan wojenny w Śląskiem na kopalni Staszic, Manifest Lipcowy i w Hucie Katowice. Zobacz archiwalne zdjęcia z IPN 13 grudnia 1981 roku w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 0:00 na terenie Polski został wprowadzony w życie dekret o stanie wojennym. Oznaczało to rozpoczęcie działań o charakterze militarnym skierowanym przeciwko społeczeństwu polskiemu skupionemu wokół ruchu społecznego Solidarności. Na Śląsku wojsko i policja pojawiły się we wszystkich zakładach pracy. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z kopalni Manifest Lipcowy, kopalni Staszic i Huty Katowice.

📢 Coraz mniej wiernych w kościołach w woj. śląskim i uczniów na lekcjach religii. Życie sakramentalne w Śląskiem w 2020 roku Wiernych w kościołach w województwie śląskim ubywa w szybkim tempie. Życie sakramentalne w Polsce i w Śląskiem w roku 2020 r., przedstawione zostało w kolejnym roczniku, który po łacinie nazywa się annuarium statisticum ecclesiae in Polonia. Wszystkie dane przedstawione są w zestawieniu z rokiem 2019. Najczęściej odnotowane są spadki, ale w wielu przypadkach wynikały one z sytuacji, jaka zaistniała w związku z pandemią koronawirusa. Co to oznacza dla Kościoła?

📢 Tak wyglądają najpiękniejsze choinki w miastach woj. śląskiego. Naturalne, sztuczne, rozświetlone zdobią skwery i rynki. Zobacz ZDJĘCIA Oto 15 najpiękniejszych choinek w miastach woj. śląskiego. Sztuczne, naturalne, pięknie rozświetlone są ozdobą Rynków i skwerów. Zobaczcie w galerii zdjęć, jakie wybraliśmy dla Was. Z naszym zestawieniu znalazły się aż dwie choinki z Rybnika, zaskoczył nas Chorzów, Katowice, Bielsko czy Lubliniec. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

Jan Sarnowski, wiceminister finansów o e-fakturach