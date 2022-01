Przegląd tygodnia z 16.01.2022 w Bieruniu. Najważniejsze wydarzenia od 9.01 do 15.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Bieruń, 16.01.2022. 9.01 - 15.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Żappka Store to całkowicie autonomiczny i bezobsługowy sklep, w którym można kupić przekąski czy napój w ciągu kilku sekund, bez kolejek, bez gotówki ani kontaktu z obsługą, 7 dni w tygodniu. Pierwszy taki lokal w woj. śląskim powstaje właśnie w Katowicach. Zobaczcie, jak wygląda!

To nie są dobre informacje! Już od kilku tygodni malała liczba nowych zakażeń - w przeciwieństwie do liczby zgonów, która wciąż utrzymywała się na wysokim poziomie - a dziś duży wzrost! Jak poinformowało w piątek 14 stycznia Ministerstwo Zdrowia, ostatniej doby było 16 047 nowych zakażeń - to wzrost o ok. 35 proc. do ubiegłego piątku! Zgonów było 423 - to również wzrost, i to o aż ok. 62 proc. do ubiegłego piątku!