Przegląd tygodnia w Bieruniu, najważniejsze wydarzenia od 5.09 do 11.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Duża atrakcja w Śląskiem! Sterowiec będzie w weekend latał nad regionem, nad Katowicami, Gliwicami, Częstochową, Bielskiem - Białą i Czechowicami-Dziedzicami. I to jaki! Ten Zeppelin ma 75 metrów długości. Takich sterowców jest tylko 6 na świecie. Gdzie i kiedy go oglądać? Oto godziny startów. Biletów na loty Zeppelinem nie można kupić. Organizatorem przelotów jest Grupa ZF - firma, specjalizująca się w rozwiązaniach technologicznych dla branży motoryzacyjnej.

GRZYBOBRANIE 2021. To jest ta chwila na którą czekają wszyscy miłośnicy grzybów! Obecnie jest ich wysyp w lasach. A gdzie najlepiej jechać? W woj. śląskim nie brakuje miejsc, gdzie można zbierać grzyby. Wcale nie trzeba po nie jechać w Bory Tucholskie, do Puszczy Solskiej czy w Bieszczady. Mamy przecież Beskidy, Jurę Krakowsko-Częstochowską, rybnickie lasy... Gdzie na grzyby w woj. śląskim? Podpowiadamy i czekamy oczywiście na Wasze komentarze.

Imprezy w Beskidach! Zapowiada się naprawdę fajny weekend. Nie dość, że powinna dopisać pogoda, to jeszcze w sobotę i niedzielę w Beskidach będzie się sporo działo. Do wyboru jest kilkanaście ciekawych imprez, które zadowolą ludzi w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Oto przegląd najciekawszych imprez zaplanowanych na sobotę i niedzielę w Szczyrku, Wiśle, Kozach i kilku innych beskidzkich miejscowościach.

Tygodniowa prasówka 5.09-11.09.2021 Bieruń: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bieruniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Polski Alarm Smogowy opublikował listę gmin, które nie zgłosiły się do Programu Czyste Powietrze. W woj. śląskim to aż 36 gmin. Zobaczcie, które w których gminach mieszkańcy nie będą mogli skorzystać z dopłat do wymiany kotłów.