Przegląd prasy 9.03.2022 Bieruń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bierunia

Prasówka Bieruń 9.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Ołena Zełeńska, żona ukraińskiej głowy państwa, wystosowała otwarty list od światowych mediów, w którym wzywa do pokazywania prawdy na temat tego, co się dzieje na Ukrainie. Napisała go po ukraińsku, angielsku i niemiecku.