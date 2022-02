Przegląd prasy 8.02.2022 Bieruń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bierunia

Prasówka 8.02 Bieruń: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Bieruniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Będzie tak wspaniale, gdy zaczniemy życie na wsi! Czyste powietrze, kołyszące się na wietrze trawy łąk, łany zbóż i przemykający polną drogą zając. Tak, to będzie, ale łąkę czasem trzeba skosić i to nie ręczną kosą, a zboże zebrać głośnym i dużym kombajnem. Wybierając wieś, musisz być świadom, że na polnej drodze kurzy się, więc auto nie będzie idealnie czyste nawet po powrocie z myjni. To tylko początek listy zalet i wad mieszkania na wsi. Zobacz, co cię czeka, gdy wybudujesz dom za miastem.